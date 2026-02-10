Así 'rescata' la tecnología las infraestructuras críticas de España tras los temporales

Los recientes temporales que han afectado a la provincia han dejado un rastro de daños en infraestructuras críticas como carreteras, líneas ferroviarias, taludes y puentes. Ante esta situación, la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental. Antonio Cabeza, gerente de Ofiteat, empresa especializada en ingeniería topográfica, explica que, por desgracia, "estos temporales nos están haciendo trabajar demasiado".

La primera actuación, según Cabeza, es "ver en qué estado se ha quedado esa infraestructura que se ha dañado" para poder restaurarla a su estado anterior. Para ello, se realiza un levantamiento que genera un plano real y actualizado de la situación.

Diagnóstico en tiempo récord

La forma más rápida de evaluar los daños es mediante el uso de drones con sistema LIDAR o fotogrametría. Sin embargo, cuando las condiciones meteorológicas, como las fuertes rachas de viento, impiden su uso, se recurre a otra tecnología. "Con un escáner en 3D, un escáner terrestre, hemos tenido levantamientos de precisión centimétrica para poder intervenir en la catástrofe", detalla el gerente de Ofiteat.

La eficiencia de estos métodos permite obtener un diagnóstico técnico fiable en un tiempo muy reducido. Según explica el experto, el proceso completo se puede realizar en un solo día: "Por la mañana se hace la toma, se procesa por la tarde y al día siguiente se entregan resultados para poder actuar".