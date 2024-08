El PSOE de Jaén asegura que "el césped de la Victoria está podrido y lleno de gusanos"

El PSOE critica que el alcalde haya dejado que el césped del Nuevo Estadio Municipal de La Victoria se pudra y se llene de gusanos y le exige que no se desentienda de la principal infraestructura deportiva de la capital por el nulo mantenimiento y la mala gestión que están haciendo después de su remodelación integral.

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, ha visitado las instalaciones del estadio de La Victoria y ha comprobado lo que ya es una queja generalizada: un césped que era de primer nivel, que se instaló hace apenas dos años, en el mandato socialista de Julio Millán, con un sistema de tepes y riego de última generación, ahora presenta un aspecto deplorable. Alberca acusa al alcalde de esta imagen y lamenta que González Romo haya mirado para otro lado mientras el césped del campo de fútbol del Real Jaén se pudre, generando gusanos y otros insectos bajo los tepes.

Para Alberca, esta situación se debe a la falta de mantenimiento y la nefasta utilización del sistema de riego necesario para que la hierba del campo este en perfectas condiciones.

“Estamos viendo incidencias prácticamente insalvables, el césped se encuentra un muy mal estado con un color es amarillento y plagado de gusanos”.

Cabe recordar que, durante el mandato de Julio Millán, La Victoria recobró una nueva vida, con una inversión de más de 3 millones de euros que supuso la remodelación integral del estadio, una imagen más moderna y la revalorización de su entorno. Entre las numerosas intervenciones que se realizaron, el socialista destaca “la sustitución integral de la pradera de césped natural y la instalación de un sistema de riego eficiente. Esta vez sin aguas fecales, como nos tenía acostumbrados durante el periodo de gobierno del Partido Popular". “Después de tanto esfuerzo, volvemos a encontrarnos un significativo paso atrás en la gestión del mantenimiento del estadio, poniendo en un riesgo evidente el buen estado que esta instalación tenía al final del mandato liderado por el partido socialista”, dice.

El edil explica que, durante su visita, también ha apreciado otras incidencias: “hemos podido ver un estadio comido por la suciedad, al que le ha pasado factura haber estado muchos meses sin energía eléctrica, sin vigilancia y con evidentes problemas de mantenimiento del césped, y con con el inicio de la temporada de futbol a la vuelta de la esquina”

Por este motivo, exige al Partido Popular, responsable del Patronato de Deportes y del Estadio, que no se desentienda de la principal infraestructura deportiva de la ciudad “que no se desentienda de esta ni de ninguna otra”, asevera. “Ya que no se le ve la intención de construir nuevas instalaciones deportivas municipales, al menos que se preocupe y se ocupe de las que ya tenemos a disposición de nuestra ciudadanía”, subraya.

“La experiencia y la memoria tiene que servirnos para no caer en los mismos errores del pasado. Sin temor a ser apocalíptico, he de decir que en poco tiempo volveremos a ver el estadio abandonado como cuando el PP dejó el gobierno en 2019. Volveremos a pasar del orgullo a la vergüenza, con esta política errática y desorganizada del Partido Popular”, subraya el concejal y reta al alcalde a que sea capaz de “mantener el estadio de La Victoria del mismo modo que la Diputación Provincial mantiene el Olivo Arena”.