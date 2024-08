Dimite Manuel Carlos Vallejo (JM+), primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén

Esta es la carte de dimisión de Manuel Carlos Vallejo

"Con el máximo respeto a la Ciudad de Jaén y a toda la Corporación Municipal, y por motivos personales y de responsabilidad con los proyectos profesionales y personales que desarrollo en mi querida Universidad de Jaén, fruto de la que siempre ha sido mi vocación, mi pasión, la docencia y la investigación, he tomado la decisión de renunciar y presentar mi dimisión como Primer Tte. Alcalde y concejal del Ayuntamiento de Jaén, y lo hago con suma gratitud hacia quienes depositaron su confianza en mí y hacia quienes me han entendido y ayudado en la toma de esta difícil decisión, surgida de una concienzuda y meditada reflexión.

Quiero con estas breves líneas mostrar, como no podía ser de otra forma, mi más profundo agradecimiento a los vecinos de Jaén por la confianza que depositaron en la candidatura de Jaén Merece + que encabecé lleno de orgullo e ilusión en las pasadas elecciones municipales, al tiempo que pedirles humildemente que sigan confiando en el trabajo y el compromiso de todos los que conforman JM+ que, sin lugar a dudas, seguirán luchando por nuestra capital y nuestra provincia.

Aprovecho, igualmente, para agradecer a todos los empleados municipales con los que he estado trabajando codo con codo, su implicación y dedicación ya que sin su esfuerzo y colaboración no habría sido posible realizar mi modesta labor. Todos ellos, sin excepción alguna, me han demostrado que tienen como único objetivo mejorar la vida de todos los jaeneros y conseguir una sociedad jiennense mejor y más justa.

Quiero también dar las gracias a todos los compañeros del Gobierno Municipal y a los de la oposición por todo lo que he podido compartir y aprender con ellos y de ellos. A todos les deseo, ahora ya como un ciudadano más, lo mejor en sus labores de gestión y oposición, porque sus éxitos repercutirán positivamente en este Jaén que tanto quiero. A todos, sin excepción, les pido que, por favor, tengan siempre presente que de su trabajo depende el bienestar y el progreso de los jienenses. Como no podía ser de otra forma, a todos, compañeros de Corporación, de Ayuntamiento y jiennenses en general, quiero pedirles disculpas por los errores y omisiones que haya podido cometer durante el espacio de tiempo que he formado parte del Gobierno Municipal.

Han sido una gran satisfacción y honor haber podido servir a mi ciudad y a mis conciudadanos, solo deseo que el trabajo realizado durante este periodo que, si bien corto ha sido a la vez muy intenso y enriquecedor, haya contribuido, aunque sea mínimamente, a mejorar Jaén, sin duda ese fue y ha sido mi objetivo desde que me incorporé a Jaén Merece +.

Termino con unas palabras de agradecimiento para mi familia, que son quienes más intensamente han compartido conmigo todo lo vivido en esta apasionante etapa de mi vida que hoy termina.

Muchas gracias".

Así ha reaccionado el alcalde de Jaén

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha mostrado su agradecimiento al primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, por la gran labor que ha realizado durante su “eficaz etapa” en el equipo de gobierno municipal del Partido Popular y Jaén Merece Más.

El regidor ha expresado su respeto por la decisión de Vallejo, quien ha anunciado que renuncia a su acta de concejal por razones personales. En este sentido, el regidor ha mostrado su comprensión a Manuel Carlos Vallejo, al que le ha deseado “lo mejor” para su nueva etapa.

Agustín González ha calificado de excelente el trabajo que ha desarrollado Manuel Carlos Vallejo al frente de las áreas de gobierno que ha regido desde que se inició el mandato. El alcalde ha hecho hincapié también en las buenas relaciones que ha mantenido el primer teniente de alcalde con el conjunto de los miembros de la corporación municipal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya son tres dimisiones

La de Vallejo es la tercera dimisión que se produce en el seno del gobierno local (PP-JM+) en el primer año de mandato. La primera fue la del presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, en febrero de este año. En julio, le sigió el concejal de Hacienda, Francisco Martínez (PP), cuya área todavía no se ha cubierto, y ahora, le sucede Manuel Carlos Vallejo.

La de Vallejo es la primera dimisión en el seno de JM+, la formación que llegó a un acuerdo de gobierno con el PP, lo que supuso arrebatar la Alcaldía al PSOE que fue la fuerza más votada en las municipales, pero que no consiguió el apoyo de JM+ para formar gobierno.