Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Examen II

Coacto senatu, Caesar iniurias inimicorum commemorat. Corregía en la pizarra digital el texto del examen. “Coactu senatu es un ablativo absoluto, con valor temporal. Su traducción es “reunido el senado”, pero también serviría “una vez reunido el senado” o fórmulas semejantes que expresen la temporalidad de la subordinada adverbial”. Antes de haber acabado la traducción una mano se levantó al fondo de la clase. “¿Por qué dice usted que nos hemos copiado Luis y yo?”. Lo miré incluso con ternura, tal era su ingenuidad. Presentaba el cuello desnudo al verdugo sin ser consciente de que se exponía al escarnio público. Mi silencio clemente no lo amilanó, “no nos hemos copiado. Esto es una injusticia”. Suspiré con pena. Era tan fácil que ni siquiera me producía placer. “Porque entre millones de posibilidades, vosotros dos habéis traducido “obligados por el consejo de ancianos”. Y a mi edad ya no creo en las casualidades”.

El redactor de un periódico nacional tiene el mismo criterio que yo sobre las coincidencias. De manera que titula a todo trapo “Yolanda Díaz copia “palabra por palabra” – entrecomillado palabra por palabra- un discurso de Pablo Iglesias”. Aunque ha exagerado un poco. La vicepresidente sólo se ha apropiado de sesenta y nueve palabras. De haberle fusilado una extensión mayor ya sería presidente de gobierno vistos los antecedentes del eximio Pedro Sánchez. Además, ha introducido variantes, “coincidimos en el 90% del programa político” en lugar de “estamos de acuerdo en el 90% del programa”. O “nuestra obligación es caminar juntas” sustituye a “tenemos que caminar juntos”. Menudencias que han servido para que un avispado redactor se gane el sueldo. Los comentarios han tildado a Yolanda de “copiona”; “incapaz de escribir ella sola un discurso”; “la ha traicionado el negro que le prepara sus intervenciones”. Un inciso. Según la acepción decimoséptima del diccionario de la RAE: negro, nombre masculino, persona que trabaja anónimamente para lucimiento y aprovechamiento de otro, especialmente en trabajos literarios. Fin del inciso. Hasta hay quien lo considera un homenaje al plagiado para limar asperezas.

En mi modesta opinión, es sacar las cosas de quicio. Llegada la campaña electoral de las municipales -un ablativo absoluto, por cierto-, creeremos que todos los partidos políticos han calcado el programa: “dentro de seis meses el tranvía está en marcha; alta velocidad ferroviaria en menos de dos años”. Y en ese plan.

Sin embargo, crucificamos a Yolanda Díaz por unas frasecillas y yo suspendo a mis alumnos por un suponer. ¡Qué crueles somos los periodistas y los profesores de latín!

Palabras, divinas palabras