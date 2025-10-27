DEPORTES
COPE Huelva prepara su nueva edición del Torneo de Golf
Redacción COPE Huelva
Huelva - Publicado el
1 min lectura
Pronto se celebrará el Torneo Cope Huelva & Adarsa en el Club de Golf La Monacilla.
Torneo consolidado como una cita ineludible para los amantes del golf en Huelva y alrededores.
