Una joven de Huelva explica la razón por la que tiene dos dientes en su nariz desde que es pequeña: "Subieron"

Hay muchas situaciones en la vida que parecen surrealistas, pero que están más a la orden del día de lo que puede parecer. Una de ellas le sucedió a esta usuaria de TikTok que ha convertido su ejemplo en un vídeo viral de lucha contra el bullying. Desde Huelva llega la historia de una joven con dos dientes en la nariz.

"Os voy a contar la historia de cómo tengo dos dientes en la nariz", comienza la joven en su vídeo viral de TikTok, "mucha gente se ha reído de mí durante muchísimos años": "Yo cuando era pequeña me caí de boca, ¿vale? Yo tenía los dientes de leche y me caí contra un bordillo por chula, porque a mí todo lo que me pasa es por chula".

La vecina de Huelva explica que se cayó "del carro": "Se me subieron a los dientes para arriba. Estuve ingresada, estuve muy mala, etcétera. Los dientes me han crecido de deformes. Por ejemplo, yo aquí tengo dientes de leche que no me pueden quitar porque no tengo dientes. Es decir, que si se me cae esto a mí me tienen que poner una prótesis porque no tengo dientes".

"Durante muchos años he ido a muchos ortodoncistas maxilofaciales, he estado cinco veces metida en quirófano en un maxilofacial para que me operara y ninguno me quería meter mano porque no sabían por dónde empezar", revela esta joven que se ha hecho viral con su historia en TikTok, "no es una cosa que le pasa a todo el mundo".

Pero alguien sí quiso darle una solución: "Por fin llega la hora de que un dentista en condiciones, que es mi dentista, me meta mano, que diga: Escúchame, vamos a quitarte tu complejo, vamos a ponerte unos brackets y vamos a ponerte guapísima. Y yo claramente encantada de la vida, porque ahora voy enseñando fotos de como yo tenía los dientes".

La joven enseña en el vídeo cómo "era mi boca antes de que me pusiera la paleta reconstruida" así como revela que tuvieron que hacerle "un apaño en la paleta para tener las dos la misma largura, igual de grande, vamos". "La gente no se cree que llevo cuatro años con los aparatos y aparte cuatro años de que esos dientes están ahí", señala.

A la usuaria de TikTok le preguntan si los nota: "¿Cómo voy a notar unos dientes que están en la nariz? Lo que pasa que eso sí que es verdad, que yo antes tenía muchísimo complejo para este tema, ya no, ya me da igual, porque yo ya me di cuenta de que realmente en quién te quiera joder te va a joder con la boca, te va a joder con el cuerpo y con lo que sea".

"Y a mí eso me causó mucha ansiedad y me costó mucho salir de ahí", explica, "entonces la gente muchas veces yo sé que se ríen de mí y a mí me da igual": "Si yo me río de mí misma. Madre mía. Y yo esto lo cuento porque muchas niñas y muchos niños tienen inseguridades y cosas, porque a lo mejor sus familias no se pueden permitir unos aparatos".

Esta usuaria de TikTok revela que "en el colegio, en el instituto, me hicieron muchísimo daño, porque la cuestión era que porque no me podía poner aparato": "A mí me tuvieron que operar porque yo tenía un diente en el cielo de la boca y tengo dos en la nariz que no me pueden quitar porque no saben por dónde entrar, y por delante y por abajo y por detrás".

Su reflexión es la siguiente: "Así que eso muchas veces tengamos cuidado con que nos metemos, porque muchas veces cuando nos metemos con los niños hacemos que se creen inseguridades. Porque yo ahora mismo me siento supercómoda con mis dientes, con mi pelo, con todo y a mí me da igual".