Toma posesión el nuevo equipo de gobierno de la UHU

El nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Huelva (UHU) que acompañará a la recién reelegida rectora, María Antonia Peña, en este nuevo mandato que acaba de comenzar, ha tomado posesión de sus cargos este lunes en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y donde Peña ha renovado su compromiso para convertir a esta institución académica en una Universidad “moderna”, de “excelencia” y “reconocimiento externo” a través de una gestión “transparente, eficiente y humana” en la que lo prioritario sean siempre las personas, ha remarcado.





Tras la toma de posesión de los cargos, la rectora ha manifestado que, con este acto, “pretendemos públicamente renovar nuestro compromiso con la Universidad, con toda la comunidad universitaria, que ha vuelto a elegirnos, y volver a ratificar nuestra continuidad en una gestión que durante cuatro años hemos procurado que sea transparente, eficiente y humana”.





Pero también “queremos renovar nuestro compromiso con los grandes pilares de la labor universitaria, buscando siempre la mayor calidad de la docencia y mejor formación posible para nuestro estudiantado”, ha proseguido Peña, tras lo que ha resaltado su compromiso de “seguir convirtiendo la investigación y la transferencia en un pilar fundamental de nuestro trabajo diario”.





A ello hay que añadir el reto de “constituirnos en una universidad moderna en todos los sentidos”, porque tenga “infraestructuras adecuadas al siglo en el que vivimos”, mejore “todos nuestros procedimientos para funcionar con profesionalidad y con claridad para prestar siempre un mejor servicio público” y se haya incorporado a los grandes retos de la Agenda 2030: “una universidad sostenible, digital y comprometida con los valores que tiene que informar el mundo en el futuro”, ha subrayado.





María Antonia Peña ha hecho extensivo su agradecimiento a la labor “colaborativa y generosa de las personas que han estado conmigo estos cuatro años y que han tenido la extraordinaria valentía de continuar tras un mandato muy singular en la historia de la Universidad de Huelva”, ha manifestado, tras lo que ha agradecido la “excelente” labor de las personas que por distintos motivos personales o profesionales no la acompañarán en estos cuatro años y ha dado la bienvenida a las personas que se han incorporado al equipo y que “también muestran una gran valentía”.





Asimismo, la rectora ha destacado que, con la configuración de este nuevo equipo de gobierno, se refuerzan dos áreas que serán “estratégicas” durante los próximos cuatro años, la de digitalización y la de estudiantes. El objetivo es, ha indicado, atender “a todos los requerimientos transversales en el ámbito de las tecnologías informáticas” y “la dificultad de comunicarse con el estudiantado que se ha percibido durante la pandemia”, para lo que es necesario “digitalizar esa relación y hacerla útil, rápida y flexible”, además de “supervisada y monitorizada en todo momento”.





A ello hay que añadir el hecho de que “estaremos sometidos a un nuevo modelo de financiación”, ha proseguido la rectora, que espera “conseguir que Huelva tenga una financiación correcta y suficiente”, si bien ya “hemos demostrado que con muy poco se puede hacer mucho gracias al trabajo, compromiso, sacrificio y generosidad de todos”. “Tengamos lo que tengamos, siempre vamos a tener claro que lo prioritario de nuestra





Universidad son las personas”, ha agregado Peña, tras lo que ha manifestado su apuesta por “garantizar la promoción y estabilización de nuestro profesorado y personal de administración y servicio” y “prestar el mejor servicio posible a nuestros estudiantes”, todo ello para “convertirnos en una administración pública que haga su labor con excelencia y con reconocimiento externo”, ha enfatizado.





Por último, la rectora ha transmitido ánimos a todos los miembros de su equipo. “Una vez más encontrarán en mí a una rectora dispuesta a oírles, atenderles, a no ahorrar trabajo y pensamiento para encontrar las mejores soluciones posibles a sus problemas, pendiente de agradecer y reconocer el trabajo bien hecho. Hasta ahora esa ha sido mi forma de actuar y este nuevo mandato no me cambia. Mucho ánimo equipo, mi despacho siempre está abierto”, ha resaltado Peña, tras lo que ha dado las gracias a una comunidad universitaria como la de Huelva “de la que siempre me he sentido respaldada”, ha concluido.





La toma de posesión se produce unos días después de que, el pasado 8 de julio, María Antonia Peña tomase posesión de su cargo de rectora en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, donde Peña agradeció a la comunidad universitaria su respaldo y apoyo de cara al periodo de gobierno 2021-2025.





Un día después, el pasado 9 de julio, la rectora procedió al nombramiento del nuevo equipo de gobierno que le acompañará en esta andadura, al que “deseo los mejores éxitos en su gestión y agradezco la generosidad personal y profesional que supone la asunción de sus responsabilidades”, ha subrayado.





El nuevo equipo de gobierno, formado por siete mujeres y tres hombres, tiene ante sí “importantes desafíos que esperan a nuestra institución en los próximos años, para los que se necesitan, como hasta ahora, la implicación y esfuerzo ilusionado de todos los sectores”, ha remarcado la rectora.





El organigrama del nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Huelva es el siguiente:





- RECTORA: María Antonia Peña Guerrero

- VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y AGENDA 2030

? Vicerrector: Juan A. Márquez Domínguez

? Director de Planificación Estratégica y Prospectiva: Ignacio Pomares Hernández

? Directora de Igualdad y Atención a la Diversidad: Cinta Martos Sánchez

? Directora de Calidad: María Teresa Leal Linares

? Directora de Salud: Begoña García Navarro

- VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y ESTRATEGIA DOCENTE

? Vicerrectora: Beatriz Aranda Louvier

? Director de Ordenación Académica: José de la Coronada Carbajo Timoteo

? Directora de Estudios: Fátima Martínez Ruiz

? Directora de Másteres y Formación Permanente: Mónica Rodríguez Gijón

? Directora de la Escuela de Doctorado: Elvira Fátima Martín del Río

- VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

? Vicerrector: José Rodríguez Quintero

? Director de Investigación: José Enrique García Ramos

? Director de Proyectos: Miguel Carvajal Zaera

? Directora de Transferencia y Campus de Excelencia: Mª Reyes Sánchez Herrera

? Directora de la Unidad de Cultura Científica: Myriam Martín Cáceres

- VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y UNIVERSITARIA

? Vicerrectora: Joaquina Castillo Algarra

? Director del Aula de la Experiencia: Rafael Andújar Barroso

? Director de Actividades Físicas y Deportivas: Javier Antonio Tamayo Fajardo