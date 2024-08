La Junta presenta en Huelva el anteproyecto de Ley de Vivienda que "nace para garantizar su acceso"

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha dado a conocer en la provincia el anteproyecto de la Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía. Una ley que nace para impulsar la construcción de vivienda y de esta forma "garantizar el acceso, promover la emancipación de los jóvenes, garantizar la habitabilidad de las viviendas existentes y proteger a las personas con mayores dificultades".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado, que ha estado acompañado por acompañado del delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía AVRA, José Domingo Doblado, ha explicado que "esta ley pretende solucionar la dispersión normativa que hay en la actualidad, frenar el encarecimiento del precio de la vivienda, así como la falta de pisos de alquiler".

"La redacción de un texto que recoja todas las carencias existentes y escuche todas las sensibilidades supondrá y garantizará el acceso a la vivienda en Andalucía", ha detallado Correa.

Por su parte, el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez, ha explicado que la nueva ley entrará en vigor a principios del 2026 y que busca "contrarrestar los efectos de la ley intervencionista del Gobierno, que lo único que ha hecho ha sido disparar el mercado de alquiler". Esta norma viene a simplificar la maraña burocrática para que se pueda construir vivienda protegida asimilándola a la de renta libre".

De este modo, ambos delegados han detallado que este anteproyecto de Ley se sustenta en varios ejes principales. El primero de ellos se centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible, mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial, para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

En segundo lugar, se apostará por el incremento de la oferta de vivienda, en la línea de lo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019, con subvenciones a promotores públicos y privados, entre otras actuaciones. El anteproyecto de ley crea la figura de las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. Por último, se impulsará la colaboración público-privada, para garantizar una oferta de adecuada.

En tercer lugar, la futura Ley de Vivienda de Andalucía perseguirá el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que por motivos diversos se desplazan.

Asimismo, el anteproyecto se detiene en la mejora y optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados. También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.

Plan de choque

Desde la Junta de Andalucía el delegado ha detallado que han puesto en marcha un plan de choque para promover más viviendas asequibles. En este plan han delimitado áreas prioritarias de impulso en el acceso a las viviendas y la rehabilitación, así como la flexibilidad en los usos del suelo, para optimizarlos con carácter inmediato. También se pondrá en marcha una bolsa de suelo disponible para vivienda, y habrá un inventario de todas las viviendas públicas disponibles en alquiler asequible de todas las administraciones. Correa ha asegurado que en definitiva este plan "trata de destensar un escenario que está marcado por la ley de vivienda estatal".

"Más de 10.000 viviendas"

Asimismo, preguntado por las necesidades de vivienda que tiene la provincia, el delegado de Fomento ha indicado que en el Área Metropolitana y su entorno se se van a desarrollar proyectos de energía "muy conocidos que van a provocar la necesidad de que se implanten en la ciudad y en el entorno de la ciudad entre 10.000 y 20.000 personas", por lo que "se va a necesitar viviendas para esa población".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, ha señalado que las peticiones de viviendas en a provincia "son altísimas, cada vez que sacamos alguna promoción y cada vez que se construye alguna vivienda.

Por su parte, el delegado de la Junta, José Manuel Correa, ha subrayado la "importancia" de que los municipios elaboren el listado de demandantes de viviendas, porque "a partir de ahí vamos a conocer realmente los demandantes existentes por localidad que va a provocar o va a dar origen a que esos suelos que tienen a disposición los diferentes ayuntamientos se agilicen".

"Lo que no queremos es que no se construya en demasía para que luego las viviendas se queden ahí y no se ocupen. Hay que ir construyendo de manera razonable para que todos los sectores que tienen realmente demanda de viviendas puedan adquirirlas", ha abundado.

Asimismo, el delegado ha incidido en que "hay suelo no solo dotacional, sino para VPO" para cubrir esa demanda, pero "los planes no se llevan a cabo porque falta que garantice y dé seguridad no solamente a la Administración, sino también a la posible colaboración público-privada a la que hablamos, también de facilidades a la hora de impulsar ese tipo de vivienda, circunstancia que se resuelve con la nueva ley de vivienda".

"Suelo hay, lo que hay que tener es garantía jurídica y económica para que se lleven a cabo los planes de construcción y haya garantía de que todas esas viviendas que se construyen estén ocupadas antes de que terminen", ha finalizado.