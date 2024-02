Un joven de Huelva monta un revuelo con el nombre de un dulce típico de Semana Santa: "Todo el mundo"

Con la llegada de la Semana Santa, llegan dulces que solamente podemos disfrutar en estas fechas. Unos dulces que contienen aromas inconfundibles y que seguro recuerdas como ha hecho este joven de Huelva al enseñar a todo el mundo en TikTok un postre típico de esta época en Ayamonte, pero que ha creado revuelo por su nombre.

Como cada año, la iglesia católica celebra la cuaresma a lo largo de los cuarenta días previos a la Semana Santa, marcados por el Miércoles de Ceniza y este año fue el 14 de febrero. Durante este tiempo, los cristianos se preparan para vivir la pasión de Cristo mediante el ayuno, la oración y la penitencia.

Los orígenes de la Cuaresma se remontan al año 325 de nuestra era, cuando se utilizaba más comúnmente como fase de preparación para los bautizos. La duración de la festividad es un homenaje al ayuno de 40 días de Jesucristo cuando recorrió el desierto después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio.

Este pasado 14 de febrero, los cristianos aprovecharon la festividad para arrepentirse y reflexionar. La cruz de ceniza que marca la frente de los fieles representa la mortalidad y la penitencia por sus pecados. La aplica un sacerdote durante la misa matutina, a menudo junto con una pequeña bendición.

Un dulce típico de Semana Santa

La Semana Santa es uno de los períodos más especiales del año en España y uno de los elementos más destacados que hay que resaltar acerca de esta época tiene que ver con la gastronomía. Hay una gran variedad de postres que se realizan durante esta época y en cada zona son diferentes.

Son muchos los hogares que guardan vigilia durante la Cuaresma y elaboran sus propios platos típicos de la época. Las torrijas son probablemente el postre más conocido y popular de Semana Santa, pero hay otras delicias que merecen que se reconozcan en todo el país y que descubrimos en esta ocasión a través de TikTok.

Si todos los años te entra el gusanillo de hacer buñuelos de viento, pero todavía no te has atrevido con ellos, aquí tienes la solución para que de este año no pase. Lo mismo con torrijas, leche frita, monas de Pascua y otros postres de Semana Santa que van a dejar boquiabiertos a tus familiares y amigos.

Y es que, además de estar buenísimos, los dulces de Semana Santa tienen dos ventajas muy a tener en cuenta. La primera, que son muy económicos, ya que sus ingredientes son los básicos que encuentras en la mayoría de despensa. La segunda es que son muy fáciles de hacer para cualquier persona.

Un joven de Huelva monta un revuelo con el nombre de un dulce

Con la almendra como ingrediente principal, la coca de Ayamonte es una clara representación de la original pastelería de la zona. Es elaborada artesanalmente y muy apreciada por su larga tradición y sabor. Este joven de Huelva la ha puesto en valor en su cuenta de TikTok, pero ha creado un revuelo por su manera de presentarla.

Esta tarta exquisita, que se consume sobre todo en la época de Semana Santa, tiene un nombre muy peculiar. De hecho, Paco juega con esta circunstancia para hacer una introducción al vídeo en el que habla sobre el dulce, de forma que todo el mundo ha señalado en los comentarios de la publicación esto.