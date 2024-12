Estos Han Sido los Hoteles Más Virales del 2024 y los Influencers que los Han Viralizado

i am tratavels

El 2024 ha sido un año donde hemos visto a muchos creadores de contenido grabar los hoteles más únicos y diferentes habidos y por haber. Desde cabañas en lo alto de los árboles hasta alojamientos al más estilo 50 Sombras de Grey.

El reciente artículo publicado en el blog de viajes Descubriendo Viajes destaca los hoteles más virales de este 2024, analizando su popularidad en plataformas como TikTok e Instagram.

Los Hoteles Más Virales del 2024

Entre los alojamientos destacados en el ranking encontramos:

#1 Hotel Loob (Madrid y Valencia): Con un diseño exclusivamente para disfrutar unas horas en pareja, este hotel cuenta con habitaciones por horas con piscina privada, sillones tantra e incluso habitaciones “50 sombras”. El vídeo, creado por Descubriendo Viajes ha llegado a más de 11 millones de usuarios y lo ha convertido como el hotel más viral del 2024.

#2 Mi Tesoro (Lugo): Como si estuvieras en la película El Señor de Los Anillos, Estela SM nos adentra en unas cabañas hobbit en Lugo, ideal para parejas o familias que buscan alojarse en un lugar único y mágico. ¡El vídeo llegó a 9,9 millones de usuarios!

#3 Asia Gardens (Alicante): Como si un resort del sudoeste asiático se tratase, Travel Tip For You ha conseguido viralizar este hotel con 9,5 millones de visualizaciones. Y no es para menos, porque cuenta con 7 piscinas, un bonsai de 200 años, campo de fútbol, espectáculos para toda la familia y un entorno que parece de otro continente.

El Poder de los Influencers para viralizar alojamientos

#4. La lista la sigue Carlos Cuñado, un creador de contenido que lo describen como “una mezcla entre artista fotográfico y aventurero”, especializado en turismo sostenible y responsable. Con más de 5,5 millones de visualizaciones gracias a su vídeo sobre Cabañas en los Árboles del País Vasco.

#5. En quinto lugar encontramos a Pedro Garcilo, mostrando un nuevo alojamiento en Cáceres idéntico al de las casitas del Hobbit en El Señor de los Anillos (La Comarca de Vératton). Su forma de transmitir alojamientos en la naturaleza le han dado la experiencia para llegar a más de 5,4 millones de usuarios con un solo vídeo.

#6. El Glamping The Cork Valley en Toledo ha sido destacado por Maddy and Chocolate, una creadora de contenido especializada en aventuras pet-friendly. Su video, que muestra las experiencias junto a su perro en este entorno natural, ha acumulado 2,5 millones de visualizaciones.

#7. Este hotel cápsula en Madrid, el cual puedes reservar por horas, ha ganado popularidad gracias a JC Nanoo, un creador de contenido que ha compartido su experiencia en el lugar. Su video ha alcanzado 2 millones de visualizaciones, destacando la funcionalidad y originalidad de este espacio para viajeros que buscan un lugar para descansar o “dormir la siesta en pareja” en pleno corazón de la ciudad.

#8. Ceci de Planes a tu Lado, nos viraliza un alojamiento rural en la Sierra de Madrid. Su video sobre La Posada de Cercedilla ha llegado a 2 millones de visualizaciones, mostrando su encanto y las experiencias que ofrece a los visitantes.

#9. Marta de I am Tratavels, una creadora de contenido que comparte planes y viajes “solo travel” en Cataluña y alrededor del mundo. Su video sobre El Xalet de Prades ha obtenido 1,7 millones de visualizaciones, destacando las opciones de escapadas diferentes que ofrece en Cataluña.

#10. Por último, Cintia RM es conocida por compartir los mejores planes en Madrid. Su video sobre el Hotel Pez Espada ha alcanzado 1,4 millones de visualizaciones, presentando las experiencias que ofrece este hotel en la playa a sus huéspedes.

Aquí puedes ver el artículo original con más datos y toda la información. No solo los likes, views y saves es lo más importante aquí, sino la forma de comunicar que tienen estos creadores de contenido, consiguiendo que un hotel llegue a toda España con “solo” 60 segundos de vídeo.