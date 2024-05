Estudiantes isleños protestan por los horarios de la biblioteca municipal en plena época de exámenes

Los estudiantes de Isla Cristina han alzado la voz por enésima vez ante lo que consideran una escasez de horarios en la biblioteca municipal. Se trata de una problemática que llevan "sufriendo años y que no se termina de solucionar". Nos lo cuenta Juan Carlos Vélez, opositor que ha protestado a través de las redes sociales.









Juan Carlos solo es uno de los tantos estudiantes que en plena época de exámenes finales, con la Selectividad a la vuelta de la esquina y con las oposociones acechando, se ven afectados por los horarios de la biblioteca municipal. Vélez lamenta que, a diferencia de otras localidades cercanas como Lepe, en Isla Cristina el horario de apertura "solo sea de 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas", mientras que otros pueblos lo hacen de forma ininterrumpida. Y no solo eso, sino que "algunos meses incluso llega a cerrar por las tardes".

La problemática volvió a coger fuerza cuando el pasado 22 de mayo, día de Santa Rita patrona de los funcionarios, la biblioteca isleña se encontraba cerrada. Por este motivo, Juan Carlos y otras compañeras opositoras se tuvieron que ir a Lepe donde no solo estaba abierta, sino que además cuenta con una ampliación de horario durante estas fechas.

La cuestión se agraba durante los periodos estivales, cuando los jóvenes isleños que se encuentran fuera de la ciudad estudiando vuelven a su pueblo natal y quieren mantener sus hábitos académicos.

Vélez quiere dejar claro que no se trata de un problema con los trabajadores del ayuntamiento, para los que pide respeto y entiende que tengan derecho a su descanso, aunque no entiende por qué desde el consistorio no ponen coto a esta cuestión que "han llevado ya a pleno algunos partidos políticos" con la negativa de la corporación local.

El Partido Popular de Isla Cristina ha salido en la ayuda de los estudiantes

Ante la denuncia pública de este opositor a profesor de educación física, los populares isleños han ofrecido su ayuda. ¿Cómo? Pues habilitando su propia sede como centro de estudios los siete días de la semana durante las 24 horas del día. "Hay dos juegos de llaves de la sede y nos las vamos pasando para poder ir a estudiar cuando queramos", señala Juan Carlos.

Por su parte, el líder del Partido Popular de Isla Cristina, Emiliano Cabot, destaca que "confían en los jóvenes y que tienen la sede a su total disposición para cuando la necesiten". Para llevar cierto control, los estudiantes firman una hoja de registro y desde el propio partido señalan que para poder hacer uso del espacio "solo tienen que contactar con las Nuevas Generaciones de Isla Cristina y hacer saber el horario".

A continuación puedes escuchar la entrevista completa a Juan Carlos Vélez

Audio Elías Luis Grao