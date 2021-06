"Vencer el miedo"

Ayer, un amigo me decía: “Pedro, una enfermedad terrible es el pesimismo de decirse a uno mismo: “Si me echan del trabajo...”. “Si cojo el Covid...”. “¿Qué dirán los demás de lo que hago?. ¿Entenderán mi actitud.?”. Personas, alimentadas de pesimismo que no viven la vida, la sufre.

Y yo le añadí otra enfermedad, la del miedo. Hay dos clases de personas. El deprimido, que está siempre cansado...y el positivo, luchador, que termina el día cansado de pelear...

Comentaba con mi amigo que, antes o después, sentimos miedo en nuestra vida, y la diferencia está en la forma de afrontarlo.





“ARQUITECTOS DEL FUTURO”

Desde los peligros que sólo habitan en nuestra mente, hasta las inseguridades que la vida nos coloca en la mochila, cuando menos te lo espera: enfermedad, muerte, fracaso o soledad...

En estos casos, se comprueba el carácter y la valentía de la gente, a la hora de gestionar el problema.

Hay quienes son capaces de luchar para superar el miedo, sin dejar que éste les paralice y le llegue a vencer y otros que no lo pueden lograr.

No olvides nunca que: “nadie sube a la cumbre de la montaña acompañado del miedo...”. Lo abandona al comenzar la escalada.

Vamos, pues, a mirar a la vida sin miedos. No seamos esclavos de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro futuro. ¡BUENOS DÍAS!