El profesorado del IES Saltés de Punta Umbría tiene miedo al ir a trabajar

Desgarradora ha sido la declaración de la directora del IES Saltés contando la agresión sufrida por parte de una alumna. Hoy han pedido en una concentración personal especializado para atender a alumnos con problemas de conducta y un seguridad en el instituto. Tienen miedo al ir a trabajar y recuerda que los alumnos con problemas no son más de 15 en un centro de 800 pero denuncia que no tienen medios. Padres que defienden actitudes indefendibles de sus hijos y actitudes que no se pueden permitir en los centros escolares. Las amenazas humillaciones y agresiones se repiten.

La alumna ha sido sancionada, se ha solicitado un cambio de centro y además ha sido denunciada ante la Guardia Civil.

Los docentes defienden el derecho de estos chicos a la educación pero con personal especializado en jóvenes con problemas de conducta y respetando también el derecho del resto del alumnado a dar clases con normalidad

El AMPA ha querido hoy mostrar su apoyo a los docentes ha leído un manifiesto en una concentración a las puertas del centro, reclaman también el derecho de sus hijos a una educación de calidad.

La madre de la menor, Mari Carmen, se ha puesto en contacto con la Cadena COPE y anuncia que ha denunciado a la directora del centro por agredir a su hija que tiene un parte de lesiones por moratones en los brazos.

Mantiene que todo empieza con una llamada de atención porque la chica llevaba la mascarilla mal puesta, termina en dirección donde se produce un primer altercado hasta que llega la madre y se le presenta el parte disciplinario y de expulsión. Entonces sucede esto:

La delegada de Educación de la Junta, Estela Villalba ha querido mostrar su apoyo a estos docentes. Ha explicado que en febrero comenzó un plan de convivencia en el mismo que se vio paralizado por la pandemia. Han puesto a disposición de la directora los servicios jurídicos de la delegación se reforzará el profesorado y se buscará la manera de garantizar la seguridad.

Se trata de una situación que no es nueva, el curso pasado ya se presentaron decenas de denuncias ante la Guardia Civil y cientos de partes de los docentes por insultos, agresiones o rotura de mobiliario en el instituto.