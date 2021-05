Manuela Caro, delegada de Salud: "La vacunación es la única esperanza de superar este virus"

Con 246,9 casos por cada 100.000 habitantes, Huelva es la provincia andaluza con mayor tasa de contagios del coronavirus. Más de 80 puntos por encima de la media andaluza lo que hace que la situación sea preocupante. Por ello, en el Herrera en COPE Huelva de este martes hemos hablado con la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuela Caro, que ha mostrado dicha preocupación "porque es la primera vez que Huelva se pone a la cabeza de Andalucía y no es para estar contentos", resalta.

Cuando se cumplen algo más de 2 semanas desde que terminase el estado de alarma, esta relajación ha sido una de las causas de estos números que "congrega a las personas de menor edad por un motivo más que evidente que es que son los que todavía no están vacunados". Precisamente de esa vacunación ha hablado también porque este martes se estima que la vacunación esté disponible para 250 personas sin hogar en una colaboración junto a Cáritas Diocesana de Huelva.

No cree que el "no Rocío" suponga un aumento significativo de los casos porque se ha trabajado con prudencia y con responsabilidad con los mensajes constantes desde todas las hermandades rocieras y afirma que si el ministerio "cumple con lo que ha prometido, en verano habrá un grueso de la población vacunada y eso es importante", señala.

Por último ha abordado la polémica suscitada con el Hospital Costa de Huelva y los servicios que ofrece a lo que la delegada ha comentado no estar al tanto. "No tengo constancia de dicha movilización pero sí me gustaría señalar que aquí, lo importante, es la información. La gente usa mucho las redes sociales y en ellas hay mucha información pero para sentirse debidamente informado hay que acudir a los buenos medios de comunicación y este hospital reúne unos servicios comúnes a un hospital comarcal al igual que los reúne el hospital de Riotinto o el Hospital Infanta Elena. Para un Hospital completo contamos con el Juan Ramón Jiménez pero le digo más, Huelva no tiene una Unidad de Quemados y tendríamos que acudir a Sevilla, no solo los onubenses sino prácticamente toda la parte occidental de Andalucía", sentenció.