Manuel Andrés González: "Nunca antes un presidente de la Junta ha hecho tanto por Huelva como Juanma Moreno"

Semana y media queda de campaña, casi una semana llevamos de campaña precisamente con la entrada del Rocío, además de unas fechas tan señaladas en Huelva con el reencuentro de esta Romería.

No es la primera campaña que hace y no solo a nivel andaluz pues también porque ha sido alcalde de Lepe además de ser parlamentario. Manuel Andrés González pasa por los estudios de COPE Huelva para analizar la campaña electoral de su formación.

¿Cómo va la campaña?

A tope. Hemos tenido el respiro con el Rocío pero después del Rocío, con las pilas al 1000 por 100 para recorrer todos los rincones de la provincia.

Una campaña con mucho toque lepero. Bella Verano, Manuel Andrés González, se inicia la campaña allí. ¿Forma parte de la campaña el hecho de que Lepe esté siendo uno de los núcleos del partido?

No, es casualidad porque, precisamente, no podíamos empezar la campaña en Huelva capital un jueves del Rocío. Entonces nos fuimos al pueblo más grande de la provincia después de la capital. Hay que tener en cuenta que Lepe es un pueblo importante dentro de la provincia pero, para nosotros, son todos iguales.

Estamos recorriendo todos los municipios de la provincia en varias caravanas, hasta 6 caravanas distintas en un mismo día para penetrar en los pueblos de la provincia para conocer con más profundidad si cabe esos problemas que hay y transmitírselo a nuestro presidente.

La actualidad manda y, en plena campaña electoral, aparece un nuevo caso de corrupción. En este caso sobrevuela al PSOE provincial con la sentencia del caso Formades. ¿Cómo se ve esta situación desde el otro lado?

Pues muy mal. La noticia no nos gusta porque nos gustaría que no hubiera ningún tipo de corrupción en política pero, partiendo de esa premisa, no es solo eso lo que ha ocurrido en esta campaña porque el candidato número 6 de las listas socialistas de la provincia de Huelva, el señor Curiel, hace algunas semanas ha ido a declarar en calidad de investigado a los juzgados de La Palma del Condado al igual que un supuesto delito de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores en el Ayuntamiento de Hinojos pero es que hace dos días, no de manera penal pero sí de manera legal, tenemos conocimiento de que, presuntamente el señor Espadas, parece ser, ha cometido algún tipo de irregularidad en el empadronamiento de sus hijos para la escolarización de sus hijos.

En definitiva una serie de irregularidades que se suceden en el partido socialista que por desgracia nos tienen acostumbrados en esta tierra y creemos en el Partido Popular que el señor Espadas tendría que dar algunas explicaciones.

¿Qué le dicen las voces desde diferentes partidos que aseguran que el voto útil es hacia el PP para frenar el avance de VOX?

Juanma Moreno lo ha dicho claro y alto y es que él aspira a gobernar en solitario pero eso hay que demostrarlo en las urnas. Temores ninguno. En mi primera legislatura como alcalde de Lepe goberné en coalición con el Partido Andalucista, creo que hicimos un buen mandato pero en la siguiente legislatura mi aspiración era estar en solitario como por fortuna así ocurrió.

Creo que Juanma Moreno se merece esos 4 años de gobierno en solitario para continuar con todas esas medidas que ya están en marchas.

¿Cuáles son los objetivos que se marca para la provincia de Huelva?

Lo he dicho por todos los rincones por donde me he movido en toda la provincia de Huelva y, es más, reto a cualquier dirigente de otra formación político para que me demuestre lo contrario. Nunca antes, en tan poco tiempo, un presidente de la Junta de Andalucía ha hecho tanto por Huelva como Juanma Moreno. Con datos en la mano y objetivos.

En educación, sanidad, en políticas sociales, agricultura, pesca, ganadería, bajada masiva de impuestos, creación de autónomos. Pero también es cierto que son 3 años y medio y eso da para lo que da, por tanto, queda mucho por hacer.

Queda el materno infantil que va a ser una realidad en la próxima legislatura. Queda el hospital de la Costa Occidental, el centro hospitalario del Condado y el de la Sierra de Huelva y esa modificación tan importante como es el Plan de la Corona Norte que le va a dar seguridad jurídica a miles de regantes de la provincia de Huelva, queda el respaldo de luchar por las infraestructuras de la provincia de Huelva.... Todo eso queda por hacer pero mucho se ha hecho en tan solo 3 años y medio y Juanma Moreno lo tiene muy claro porque conoce muy de cerca los problemas de la provincia de Huelva.

Tiene usted unos segundos para pedir el voto a los onubenses.

Pido el voto porque, lo decía antes, nunca antes se ha hecho tanto por la provincia de Huelva como lo ha hecho Juanma Moreno. Le pido la confianza a los onubenses a que apuesten por el proyecto de Juanma Moreno, un proyecto reformista, basado principalmente en el consenso, en el diálogo y centrado en el ciudadano.

A mi me han dicho muchos votantes tradicionales del PSOE que le van a prestar su voto a Juanma Moreno porque lo ha hecho bien en estos 3 años y medio. Por tanto me dirijo, no solo al votante tradicional del Partido Popular, que también, sino a todo ese votante del centro que ha visto en Juanma un aliado y un progreso para nuestra provincia.