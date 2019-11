Las tendencias más actuales en ciudades inteligentes confluyen en las jornadas "Sciencity 2019" de la Uhu

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) acoge desde ayer miércoles y hasta mañana viernes 29 la segunda edición de un ambicioso foro científico-tecnológico sobre la transformación digital en las denominadas ‘ciudades inteligentes’ a través de la tecnología y la ciencia. Las II Jornadas ScienCity 2019 se erigen como una cita que, como reza su lema, busca el fomento de la cultura científica, tecnológica y de innovación en ciudades inteligentes (smart cities), y aglutinará a más de 30 ponentes de una veintena de instituciones públicas y privadas, organizaciones y universidades.

Las II Jornadas ScienCity 2019 muestran a la Comunidad Universitaria, y especialmente a la sociedad, cuáles son las experiencias más significativas en materia de smart cities desde una perspectiva científica, las tecnologías emergentes que se investigan en el ámbito académico. Como ha señalado el Dr. Tomás de J. Mateo Sanguino, del Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática de la UHU, en esta segunda edición se ha apostado por un formato más compacto. “Reducimos el programa a menos días, pero con mucho más contenido y variedad de temáticas, y con ello buscamos que las ponencias, comunicaciones y demás presentaciones tengan un mayor impacto y aceptación”.

Junto al Dr. Sanguino estuvieron presentes en la inauguración el vicerrector de Informática, Comunicaciones e Infraestructura de la UHU, Manuel Maña, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Jacinto Mata, que destacaron la variedad del programa en esta edición de las Jornadas Sciencity, y el hecho de que sea la Universidad de Huelva la que haga de “punto de punto de confluencia de las investigaciones científicas y de los proyectos que se están desarrollando en la actualidad en materia de ciudades inteligentes”.

Además, resaltaron que de iniciativas como la que pone en marcha por segundo año la Universidad de Huelva, surgen innovadoras propuestas para mejorar la calidad de vida y proporcionar mayor bienestar en las ciudades, ya sea desde el plano de la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto medioambiental, la movilidad o la conectividad digital.

Tomás de J. Mateo Sanguino, que forma parte del comité científico organizador del ScienCity 2019, afirma que el principal objetivo que se persigue es “generar sinergias entre la Universidad y la sociedad”, y especialmente en una ciudad como Huelva, donde “el concepto de ciudad inteligente es prácticamente desconocido”. En este sentido, el investigador explica que Huelva, al igual que muchas otras ciudades españolas, “sufre un déficit territorial en materia de ciudad inteligente en comparación con otras ciudades punteras y referentes, como pueden ser Madrid, Barcelona, Bilbao o Málaga”, un “retraso para cuya adaptación harían falta unos cinco años”. Todo ello “a pesar de que existe una abundante financiación estatal para el fomento de las smart cities, que favorece a entidades locales como ayuntamientos y diputaciones”. “Necesitamos equilibrar la balanza, y para ello es necesario crear iniciativas como la que estamos celebrando en la Universidad de Huelva”, indica Sanguino.

Cada una de las tres jornadas contempla el desarrollo de bloques temáticos diferenciados, siendo el de la jornada inaugural el referido a la ‘Agricultura 4.0, Seguridad y Comunicaciones de Datos’, seguido del de ‘Gobernanza, Construcción y Turismo’ para hoy jueves 28 de noviembre, y ‘Emprendimiento, Energía y Sostenibilidad del Planeta’ para la jornada de clausura mañana viernes.

El Dr. Sanguino destaca asimismo ScienCity 2019 cuenta con una implicación mayor de la Universidad de Huelva, aportando la presencia de una gran parte de los ponentes, lo que “demuestra el compromiso y la apuesta de la Onubense en el ámbito de smart cities”. La presencia institucional académica y científica también cuenta con la participación de la Universidad de Jaén, el Instituto Politécnico de Beja (Portugal) o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La ponencia que abrió el primer bloque temático fue la protagonizada por Miguel Prados, director general de Supervecina.com, que ahondó en el concepto de Smart Community Brain, el ‘El Puente entre la Smart City y la Smart Home’, para luego dar paso a un espacio de expertos que profundizó en la ‘Transformación Digital de la Industria y la Agricultura Onubense’.

La jornada continuó en su sesión de tarde con intervenciones y pósteres científicos de profesores, doctores y expertos sobre variados temas, como el blockchain y la nueva economía colaborativa, los vehículos autónomos y conectados, la señalética y los pasos de peatones ‘inteligentes’, o las tecnologías digitales más modernas aplicadas al campo o la seguridad.

‘Gobernanza, Construcción y Turismo’ es el nombre del segundo bloque, que desarrollará durante la jornada de hoy jueves con comunicaciones por parte de representantes de las administraciones locales, como de los ayuntamientos de Ayamonte y La Rinconada (Sevilla), en aras de mostrar sus experiencias desde el marco del Laboratorio de Gobernanza Europea y el Smart Governance, respectivamente. Asimismo, se hablará de experiencias sobre la gestión del ciclo integral del agua, y también acerca de la ‘Revitalización sostenible de un muelle histórico ligado al uso circular de la energía’, en referencia al Muelle de Levante, o sobre el concepto del Overtourism: a challenge for Smart Cities, con el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Huelva (UHU), Alfonso Vargas-Sánchez.

Con una gran densidad de contenidos se presenta igualmente la jornada de mañana viernes, dedicada al ‘Emprendimiento, Energía y Sostenibilidad del planeta’. Caben destacar las intervenciones que protagonizarán, entre otros, Luis Carlos da Silva Bruno, procedente del Instituto Politécnico de Beja (Portugal), con su ponencia An user experience study for Smart Mobility System with bikes; o el investigador Alberto J. Castro-Tirado (CSIC-Instituto de Astrofísica de Andalucía), con El futuro de la Humanidad y el Universo.

Las II Jornadas ScienCity han convocado asimismo concurso de ideas que premia las mejores iniciativas relacionadas con las ciudades inteligentes desde diversos ámbitos, tales como la industria, transporte y movilidad, salud y bienestar, medio ambiente, economía y gobernanza, en el que pueden participar libremente con sus propuestas estudiantes universitarios e incluso de Bachillerato, Secundaria, Formación Profesional ciclos formativos de grado medio y superior. Los premios se entregarán en la jornada de clausura del ScienCity 2019.