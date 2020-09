El incendio de Almonaster "no ha sido intencionado"

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha afirmado que se está investigando la causa del incendio en Almonaster la Real (Huelva) y ha asegurado que "se conoce el punto del origen pero todavía la causa no se conoce".

En declaraciones a los periodistas en San Fernando (Cádiz), García ha señalado que el Seprona de la Guardia Civil está investigando las causas con el apoyo de otro grupo a nivel nacional de la Oficina de Madrid.

"Todavía la causa no se conoce, el punto del origen sí se tiene localizado, pero aún no se sabe ni los posibles autores", ha indicado la delegada del Gobierno, que ha señalado que "también se parte de que no ha sido intencionado". "La investigación está abierta y no se puede concluir causas y posibles autores", ha concluido.

Cabe recordar que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, mantiene este jueves a 21 profesionales sobre el terreno del incendio declarado el pasado día 27 en Almonaster la Real.