Este mismo mes, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, atendía a COPE Huelva donde afirmaba la dificultad y la imposiblidad de poder realizar las Fiestas Colombinas tal y como las conocemos hasta que llegó la pandemia. Este miércoles 19 de mayo, desde FITUR,el alcalde socialista ha atendido la llamada de La Linterna de COPE Andalucía donde ha reforzado dicha idea por la dificultad maniobra que supondría dicha celebración.

Aún así, el primer edil le ha tendido la mano a los feriantes para intentar ponerse de su lado en cuanto a la maximización de beneficios de este sector de cara a unas pérdidas notorias por dicha suspensión. Además, Cruz ha reafirmado la apuesta paralela de la parcela cultural para la programación de verano donde resalta el Festival Flamenco 'Ciudad de Huelva' que se traslada al mes de junio "donde se puede aprovechar del pulso vital de la ciudad, con escenarios al aire libre y gozando de las horas de luz que nos ofrece nuestra ciudad", ha señalado.

Otro de los temas tratados en la entrevista tiene que ver con una de las semanas más importantes en el calendario para los onubenses como es la que tiene que ver con la Romería del Rocío. Gabriel Cruz ha asegurado que los onubenses "afrontan un año más un escenario que no deseamos por todo lo que supone luchar contra la pandemia, que está provocando mucho dolor, y porque nos priva de vivir, en su máximo esplendor, una manifestación que no solo religiosidad popular, que no es, sino también que forma parte de nuestro día a día como es vivir el hecho rociero", sentenció.