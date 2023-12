Doñana sale de la lista verde mundial

el coordinador de la Oficina Técnica de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, ha lamentado dicha exclusión -Doñana ya no aparece en el listado de espacios de la Lista Verde como se puede comprobar en la web de la UICN-, pues "ya no es distinguida como unos de los espacios naturales del planeta mejor gestionados".





"Doñana está de nuevo en la casilla de salida porque no ha pasado la evaluación del grupo de expertos; no ha cumplido los indicadores, en especial aquellos que se refieren a la gobernanza", ha dicho, a la vez que ha recordado que a causa de las políticas que se están llevando a cabo "Doñana está enfrentada, además, con la Comisión Europea y la Unesco".





En su opinión, esto es así porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está más preocupado por la amnistía a los regantes ilegales que han esquilmado el acuífero de Doñana que por conservar un espacio natural único en el mundo; no bastan las meras declaraciones, no bastan los eslóganes, la Junta tenía que haber hecho sus deberes y no los ha hecho", ha remachado.





Se ha referido a la intención de la Junta de Andalucía de modificar el Plan de la Fresa, del que apenas se han cumplido el 20 por ciento de las medidas a corto plazo que recogía, entre las que no se encuentra el cierre de las fincas ilegales, que es una cuestión que depende de la administración autonómica, alegando que "técnicamente no es riguroso y que está mal hecho".





"¿Cuántas sentencias en contra ha tenido este plan que hayan anulado un solo artículo del mismo, una sola coma o hayan declarado que el mismo es técnicamente no riguroso o está mal hecho? Las más de 60 que hay dicen todo lo contrario", ha remarcado.





Desde WWF consideran que "se está buscando una excusa para no afirmar la realidad, que el Gobierno de Moreno continua en la misma senda de no cuidar Doñana, de no hacer nada en positivo por Doñana y lo único que pretende es volver al inicio del conflicto, reabrir el Plan de la Fresa, en este caso por la vía administrativa; ahondar en los problemas de Doñana y no poner en marcha las medidas que serían necesarias para propiciar su regreso a la Lista Verde".





"Lamentablemente estamos muy lejos de ello, porque el Gobierno de Moreno Bonilla está yendo contra Doñana con sus actos pese a que sus palabras vayan en otro sentido, y que oficialmente Doñana no forme parte de la Lista Verde de los espacios mejor conservados y gestionados del planeta es una muestra más"