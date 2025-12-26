Detenido en Cartaya uno de los 10 prófugos más buscados de España

Agentes de la Policía Nacional han detenido este pasado lunes a José María Pavón Pereira, condenado a 41 años de prisión por el conocido como crimen del pozo de Cartaya (Huelva). El prófugo, que estaba incluido en la campaña de 'Los 10 más buscados' de España, se encontraba escondido en una nave lejos del municipio onubense.

La huida que ahora termina

Fue el pasado mes de noviembre de 2023 cuando la Audiencia Provincial de Huelva emitió una orden de búsqueda, detención y presentación contra Pavón. Esta decisión judicial se produjo después de que el condenado no compareciera ante el juzgado para su ingreso en prisión tras el juicio celebrado en octubre.

Tras agotar las vías de investigación habituales, los agentes decidieron incluirlo en la campaña 'Los 10 más buscados', que tiene como fin obtener información relevante por parte de los ciudadanos para localizar a fugitivos. La difusión de su rostro en medios de comunicación y redes sociales de la Policía Nacional ha sido fundamental.

La colaboración ciudadana, clave

En el marco de esta campaña se obtuvieron varias informaciones a través del correo habilitado para ello, losmasbuscados@policia.es. Estas pistas, junto a las tareas de averiguación de la Sección de Localización de Fugitivos, permitieron dar con el paradero de este prófugo.

En apenas un mes desde el lanzamiento, ya han sido localizados tres de los diez prófugos"

El cuerpo policial ha subrayado el éxito de la iniciativa, destacando que, "en apenas un mes desde el lanzamiento, ya han sido localizados tres de los diez prófugos" incluidos en la misma. La colaboración ciudadana es fundamental y cualquier persona puede aportar datos de forma confidencial.

Los investigadores descubrieron que vivía escondido en una nave alejada de la localidad de Cartaya. Tras numerosas gestiones en el lugar, los agentes observaron la salida de un vehículo en cuyo interior viajaba un varón de características físicas similares al fugado y, tras dar el alto al turismo, fue plenamente identificado y detenido.

Un crimen de extrema dureza

La investigación original se inició en el año 2019, cuando fueron localizados los cuerpos de dos personas en un pozo de una finca de Cartaya. José María Pavón fue finalmente condenado por un doble delito de asesinato, uno de ellos cometido con alevosía y otro con ensañamiento.

El análisis de los cadáveres reveló la violencia de los hechos. Uno de los hombres presentaba un disparo de escopeta en el pecho, mientras que el otro había fallecido por múltiples lesiones provocadas con un objeto contundente.