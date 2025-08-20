Desmantelan en una vivienda de Hinojos un cultivo de 455 plantas de marihuana listas para recolectar

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, e investiga a otras dos personas por un delito contra la salud pública después de desmantelar una plantación de marihuana en una casa de campo de Hinojos (Huelva) en la que han localizado 455 plantas preparadas para su recolecta.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la denominada como 'Operación Condal 69 Deceptio' se inició a principios del mes de mayo de 2025 al tenerse conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor de cannabis sátiva (marihuana) situada en el interior de una casa de campo en el término municipal de Hinojos, debido a un "incremento considerable" en el consumo de la electricidad.

De este modo, tras las investigaciones los agentes comprobaron que existían indicios del cultivo de la droga y se solicitó la entrada y registro, autorizado por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado. En la vivienda se halló un laboratorio clandestino donde se albergaban un total de 455 plantas de marihuana en su "plena floración", a las que les quedaban "escasos días" para ser recolectadas.

Además, se encontraron productos fitosanitarios, así como otros objetos para el cuidado y manipulación de las plantas, además de una escopeta y munición y se procedió a la detención de una persona, así como a la investigación de otras dos por su posible participación en estos hechos. De la misma manera, se comprobó que el enganche a la red eléctrica era ilegal y que había defraudado una cantidad económica "importante".

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado junto a las diligencias instruidas y se ha decretado su ingreso en prisión. Las investigaciones continúan y no se descartan futuras detenciones.

La operación ha sido dirigida y llevada a cabo por el área de investigación de Almonte y ha contado con la participación de la Usecic de la Comandancia de Huelva, del puesto de la Guardia Civil y de la Policía Local de Hinojos.