La Covid19 marca la forma de trabajar y los protocolos de seguridad en Cepsa durante 2020

En lo que respecta al índice de frecuencia de accidentes laborales con baja médica por millón de horas trabajadas, la Refinería Gibraltar-San Roque (Cádiz) ha cerrado 2020 con cero accidentes con baja, obteniendo un Índice de Frecuencia (IF) de 0, al igual que la Planta Química de Palos (Huelva). Por su parte, la Planta Química Puente Mayorga ha situado el IF en 5, mientras que el de la Refinería La Rábida ha sido de 1,18. Cepsa señala una vez más que cero accidentes es posible. La cultura de la seguridad, la responsabilidad y la implicación de todos los profesionales juega un factor clave para que los accidentes no marquen la vida de las personas.