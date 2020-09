4 colegios de la provincia registran positivos por coronavirus

4 colegios de Huelva han detectado positivos entre el alumnado. Afortunadamente tan sólo en 2 de ellos han tenido que poner en cuarentena a algunas clases. Los contagios se han dado en reuniones familiares concretamente en el caso más grave en la Redondela ha sido en una comunión.

En concreto se trata de los colegios de Cabezas Rubias con 1 caso sin consecuencias en el centro, lo mismo que en el 3 de Agosto de la capital. Su director José Gómez ha explicado que a pesar de no haber peligro de contagio desde el centro se han tomado algunas medidas como el desdoble de la clase afectada.

Por otro lado hay dos casos en el colegio de Zalamea, y están en cuarentena las clases de 5º y 6º y el más grave el de la Redondela con tres casos confirmados de los que sólo 2 fueron al cole. El alcalde Salvador Gómez ha solicitado que se contemple la posibilidad de considerar a todo el pueblo como una única unidad de convivencia por su tamaño. La delegada de Salud Estela Villalba ha indicado que estas decisiones tienen que tomarlas los responsables sanitarios según criterios epidemiológicos. En total están cerradas 3 unidades didácticas y afectados 61 alumnos. Ha destacado que lo importante para tener éxito en estas situaciones es la rapidez a la hora de detectar los casos y hacer un seguimiento. Educación tiene previstas estas situaciones que ha denominado como suspensión temporal de la actividad presencial.

Villalba se ha referido también a la situación de los comedores escolares. Tres empresas no darán el servicio por lo que 14 centros escolares no tienen comedor. Ha avanzado que confían en que en 15 días a través de contratos de emergencia se pueda normalizar la situación.

En cuanto a la huelga anunciada por los maestros, desde la delegación la respetan pero mantiene que las reclamaciones hay que hacerlas con responsabilidad y un mes de huelga no parece la mejor medida tras el confinamiento.

Por su parte la delegada de Salud, Manuela Caro recuerda a las familias que los brotes se están dando fundamentalmente en las reuniones familiares, en comuniones y bodas por lo que pide que se extremen las precauciones y que con la primera sospecha de que un niño pueda ser positivo no vaya al colegio y se informe de inmediato a las autoridades sanitarias.

En estos momentos en la provincia están registrados 11 brotes, 4 en la última semana con 23 casos.

Por otra parte las delegadas territoriales de Salud y Familias y de Educación y Deportes, Manuela Caro y Estela Villalba, respectivamente, han presentado hoy las principales medidas de actuación frente al Covid-19 impulsadas por la Junta de Andalucía en los centros educativos onubenses con motivo del inicio del curso.

Estas medidas se encuentran definidas en el protocolo elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica con el consenso de los diferentes agentes implicados, y en el que han estado trabajando ambas Consejerías desde el pasado mes de mayo a fin de garantizar una regreso lo más seguro posible a las aulas.

El objetivo de este documento, enfocado a los centros y servicios educativos docentes no universitarios de toda Andalucía, es prevenir o reducir las posibilidades de transmisión del virus en las aulas, promoviendo la creación de entornos saludables y seguros mediante acciones de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. Asimismo, se posibilita la detección precoz de los casos y la gestión adecuada de los mismos a través de mecanismos de actuación claros y de coordinación de los actores implicados, ofreciendo un marco común que puede ser adaptado según la realidad de cada centro educativo y su contexto local.

Ambas delegadas han coincidido en mandar un mensaje de “tranquilidad y confianza” a la población, asegurando que “desde los servicios sanitarios y educativos se han protocolizado todas las actuaciones a seguir y contamos con las herramientas y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que se vayan presentando”.

Entre las medidas puestas en marcha destaca la realización de test de detección del Covid-19 a todo el personal docente y no docente. En la provincia onubense se han efectuado hasta el momento un total de 13.012 de estas pruebas, 9.837 en la zona de influencia de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña y 3.175 en la del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. Está previsto que estos estudios se completen a partir de mañana con 479 más al personal que se incorpora de secundaria.

También es reseñable la creación de la figura de los referentes sanitario y escolar Covid-19 para todos los centros educativos independientemente de su titularidad: públicos, privados o concertados. Ambos profesionales posibilitan la comunicación permanente y que exista una línea directa entre los centros de salud y los educativos ante cualquier tipo de incidencia.

Las dos delegaciones territoriales han constituido una comisión provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud en este ámbito. Su finalidad es supervisar la aplicación de las acciones previstas y la toma de decisiones en función de la evolución de la pandemia y si fuera necesario la modificación o adaptación de las mismas.

Planes de contingencia

En cada centro educativo se ha constituido un equipo Covid-19, encargado de elaborar un plan de actuación específico y que contempla todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles, previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada situación con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución. Estos escenarios deben contemplar, al menos, la posibilidad de que uno o varios profesionales puedan estar en situación de cuarentena; que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena, y que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

Igualmente, el plan de actuación incluye medidas de prevención personal y para la limitación de contactos, medidas de higiene relativas a los locales y espacios, actuaciones ante sospecha y/o confirmación de casos, comunicación con la comunidad educativa y actuaciones de educación y promoción para la salud.

Medidas referidas a las personas trabajadoras

Además de las medidas generales, todos los trabajadores tienen a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes, siendo obligatorio el uso de mascarillas.

Se recomienda el uso por parte de los profesores de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En el caso de los personal docente de educación infantil y especial y en el de apoyo, se valorará el uso de otros materiales de protección.

Se debe reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en los casos que no sea posible desinfectarlos entre cada uso.

Todo el personal debe adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad.

Medidas para el alumnado

En cuanto al alumnado, se dispone de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas y se asegurará que los use cada vez que entre o salga de las mismas, sin menosprecio del lavado constante y repetido con agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado con agua y jabón.

Es preceptivo que el alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en los desplazamientos y en la circulación por el centro, así como sentado en su mesa. También es obligatorio el uso de mascarilla en los talleres o aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.

Durante los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y de recogida al final de la jornada, será preceptivo el uso de mascarilla.

En el caso de educación infantil y especial, así como en primero de primaria, en los que no es obligatoria la mascarilla, se podrán establecer grupos de convivencia escolar. No obstante, estos alumnos sí deberán usarla en las zonas comunes, entradas y salidas y durante el transporte escolar.

El alumnado debe evitar compartir objetos o material escolar, procurando que no cambie de mesa o pupitre durante cada jornada. Igualmente, se recomienda el lavado diario de la ropa.

Medidas para la limitación de contacto

El protocolo incluye también distintas medidas con el fin de limitar el contacto, entre las que sobresalen impedir aglomeraciones (de personal docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro habilitando varias entradas y salidas, estableciendo un periodo de tiempo para entrar que dificulte el exceso de personas, así como la organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula manteniendo la distancia de seguridad.

Se deben establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos y reduciendo al mínimo los desplazamientos grupales de alumnos.

Por otro lado, las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se harán en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo, procurando el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida.

Para aquellas enseñanzas en Conservatorios de Música, Danza y Arte Dramático donde sea necesaria la realización de actividad física, se recomienda utilizar los espacios más amplios del centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que sea posible, siempre con una adecuada ventilación del espacio.

Entre las medidas recogidas se encuentra también la organización del recreo, estableciéndose de forma escalonada y, si es posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual es obligatorio para los grupos de convivencia escolar.

Medidas de higiene relativas a locales y espacios

Se debe realizar una limpieza y desinfección de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. Para la limpieza y desinfección posteriores se deben seguir las recomendaciones que ya están establecidas en el documento ‘Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía’.

Del mismo modo, es necesario elaborar un plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya existe en el centro adecuado a las características e intensidad de uso de cada espacio.

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.

El documento indica también que se debe tener especial atención en la limpieza y desinfección de los elementos compartidos por el alumnado, tales

como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deben ser desinfectados antes y después de cada uso.

La adecuada ventilación de los locales ha de realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Además, se establecerán sistemas para que las aulas sean ventiladas entre clase y clase.

Gestión de casos

El protocolo establece también cómo se debe actuar ante casos sospechosos o confirmados, indicándose que los centros educativos contarán con el apoyo y disposición de los Servicios de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias y de los distritos sanitarios.

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños que presenten síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en el entorno familiar del escolar y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumnado. Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles o diagnosticados de Covid-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con un caso. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con la enfermedad, no deberá asistir al centro escolar hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso Covid-19, sin demora la familia contactará e informará de ello al centro educativo.

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada escolar, se le llevará a un espacio, estancia o habitación separado con normalidad, sin estigmatizarlo. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente y que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con alguno de los teléfonos habilitados para evaluar el caso.

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos se retirarán a un espacio separado y con mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar en todo caso su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

En aquellas situaciones en que el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se contactará con la Delegación de Salud. Además, se dispondrá de un listado de los alumnos y docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo los espacios del aula matinal y el comedor.

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase para que procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). En el caso de que la comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase para que no acudan al centro docente. En cualquier caso se informará que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

Si el positivo es un miembro del personal docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro. Los Servicios de Epidemiología realizarán una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.