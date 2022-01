Carmelo Romero, alcalde de Palos: "Estoy convencido de que podemos sacar mayoría absoluta en las andaluzas"

Desde Palos de la Frontera, el águila voló rumbo a la ciudad del Plata. La idea de unir por aire España y América era todo un reto para la navegación del momento que dio a conocer el valor de la aviación española. Una gran hazaña que recuerda a los tiempos lejanos de Colón y sus carabelas.

Este sábado 22 de enero, a las 12:00 horas, tendrá lugar en el monumento al Plus Ultra en el Muelle de la Reina del paraje rabideño una ofrenda floral a los intrépidos aviadores que volvieron a revivir el espíritu del Descubrimiento de América en 1926. Un homenaje a los tripulantes que hicieron posible el mayor hito en la historia de la Aviación Española.

Orgulloso de representar y liderar la política municipal en estos actos además de la imperiosa actualidad que marca la semana de FITUR, el balance del 2021 y los proyectos que vendrán en 2022, el alcalde Carmelo Romero accede a mantener una conversación con COPE Huelva sobre la actualidad palerma.

Pregunta - ¿Cómo se vive este aniversario del Plus Ultra?

Respuesta: Bueno, este 96 aniversario es especial por dos circunstancias. El primero porque lo estamos viviendo de una manera especial. No es normal cómo lo hemos vivido en otras ocasiones y además porque ya falta menos para ese centenario. Es un aniversario, el centenario, que siempre se le da una especial importancia. Y eso es lo que desde el Ayuntamiento de Palos hemos decidido darle al Centenario, darle una especial relevancia para que todo el mundo en Españasepa que es un hecho histórico tan importante como fue el descubrimiento de América. Fue la partida del hidroavión Plus Ultra que, emulando el viaje de Cristóbal Colón por el mar, lo hizo por el aire.

Muchos ojos están puestos en ese centenario y, en otras ocasiones hemos hablado de que los Reyes de España estén en Palos.

Ya nosotros hemos girado a la Casa Real. Con mucho tiempo de antelación hemos girado para que nos pueda visitar el rey, que ya lo hizo en el 75 aniversario cuando era príncipe, que pueda visitar este evento y que pueda visitar La Rábida. Yo espero que así sea. Y lo hemos hecho con suficiente antelación, porque en la Casa Real se programa todo con mucha antelación.

¿Qué queremos hacer durante el Centenario? Pues queremos hacer que la provincia de Huelva y Palos de la Frontera se sientan especialmente orgullosas de los acontecimientos históricos que se producen en ella. La provincia de Huelva es conocida como la provincia del Descubrimiento de América, la protagonista del descubrimiento de América, y también tiene que es la protagonista de ese vuelo del Plus Ultra. Unió Europa, unió España y América también. Por lo tanto, nosotros estamos muy orgulloso del descubrimiento de América, pero también muy orgulloso de este gesto que protagonizó por primera vez un hermanamiento.

Para eso quedan 4 años pero, ¿cómo ha sido el 2021?

Ha sido difícil. Ha sido difícil por la circunstancia del COVID pero, afortunadamente, creo que se ha hecho un buen trabajo. La Junta de Andalucía ha vacunado prácticamente a más de la mitad de la provincia pues se ha puesto nada más y nada menos que un millón de vacunas. Más de un millón de vacunas. Quiere decir que en circunstancias normales quedan ya muy poquitas personas, seguramente aquellos que no quieren vacunarse que no se le hayan puesto ninguna dosis. Y yo animo a todo a que lo hagan, porque eso es una manera de protegernos a todo el mundo.

¿Qué espera de 2022?

Yo espero que sea el año 2022 el fin de la pandemia y espero que no nos de ningún susto, ningún susto como esa nueva variante que en la que estamos sufriendo en este momento Omicrón. Y económicamente yo espero que salga una buena campaña de los frutos rojos, que salga también una buena campaña pesquera porque es muy importante este sector en la provincia de Huelva.

Por lo tanto, yo espero que todas las circunstancias económicas de todos los productores económico pueda durante el año 2022 ser seguir adelante, porque ya hemos sufrido bastante y se ha deteriorado bastante durante la pandemia.

Un día señalado en este 2022 será el 4 de marzo cuando la sociedad civil onubense ha marcado reivindicar infraestructuras históricas para la provincia de Huelva

Me parece magnífico, es más, yo personalmente pienso acudir a esa concentración porque ya llega el momento en que hay que decir 'ya basta'. Hasta aquí llegó el olvido en que el Gobierno, en este caso el gobierno del Partido Socialista, tiene asumido y tiene sumida a la provincia de Huelva. No se ha hecho nada durante estos cuatro años en el que Pedro Sánchez ha estado gobernando el país, ni se ha hecho nada ni se le espera que haga.

Vamos a ver mucha propaganda diciendo que hemos hecho el estudio, hemos hecho no sé qué, pero poner un ladrillo, que es lo importante y es el fundamento de cualquier inversión pues todavía no han hecho en la provincia de Huelva nada.

¿Cuánto se ha ejecutado? Porque puede ser que haya una cantidad para arreglar, como por ejemplo fue una de los edificios del Archivo Histórico y, sin embargo, no se ha puesto ni un solo ladrillo y cuando eso sucede, el dinero se pierde. Por lo tanto, una cosa es lo que se ponga y otra cosa es lo que se ejecute. Y yo pregunto tanto en lo que se ejecuta en la provincia de Huelva que en cuatro años no se ha hecho nada.









Un 2022 en el que todos los políticos andaluces miran a las urnas, se adelanten o no las elecciones. ¿Qué espera de las andaluzas y qué le dicen las encuestas?

Yo no sé si se adelantarán o no las elecciones porque eso solamente lo sabe el presidente de la Junta que es el que tiene potestad para adelantarlas ylo adelantará cuando las circunstancias políticas, tanto de Vox como PSOE, no le permitan seguir gobernando, administrando y sacando leyes que vayan a beneficiar a los andaluces.

Yo estoy convencido de que el resultado va a ser estupendo porque hemos podido ver, en la provincia de Huelva, cómo desde el gobierno central no se ha hecho absolutamente nada y cómo desde el gobierno andaluz sí se hacen cosas. La gente no es tonta y obras son amores. ¿Quiénes han hecho cosas por la provincia de Huelva? El gobierno de la Junta de Andalucía y estoy convencido de que podemos sacar, el Partido Popular, mayoría absoluta.