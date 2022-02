Berta Centeno (PP): "Esta manifestación por la sanidad la usa el PSOE para sacar tajada política"

Manifestación convocada con motivo de una protesta por la situación sanitaria en la comunidad andaluza, promovida y apoyada por el PSOE donde en los últimos días ha habido manifestaciones públicas de alcaldes socialistas e, incluso, fomentando la participación fletando autobuses gratuitos desde ayuntamientos de algunos municipios onubenses.

Al respecto, la vicesecretaria de organización del PP de Huelva, Berta Centeno, ha atendido a COPE Huelva para analizar esta situación.

Pregunta: Uno de los motivos de esta movilización, explican, se debe al desprestigio de la sanidad pública en detrimento de la privada. ¿Qué responde a esta crítica?

Respuesta: "Nosotros en principio respetamos el derecho a la manifestación, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pero evidentemente no compartimos las razones de dicha manifestación para salir a la calle. Primero, porque vemos cómo el gobierno del cambio, el gobierno del Partido Popular, está impulsando infraestructuras demandadas durante años, durante décadas, diría yo, y que se están haciendo realidad ahora con un gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía.

Vemos que la sanidad onubense cuenta hoy con más presupuesto que nunca, con más personal que nunca, porque tenemos actualmente 8.000 profesionales sanitarios en Huelva que suponen mil cuatrocientos profesionales más que en 2018. Tenemos la mayor inversión de la historia y hay un dato que es muy, muy revelador. En los últimos ocho años el gobierno socialista se invirtió en sanidad 20 millones de euros y, con el Partido Popular en cuatro años, se habrán invertido 90 millones.

Y lo que no podemos consentir es que se diga que queremos privatizar la sanidad con 30.000 profesionales más hoy en día en la sanidad pública andaluza. No, nosotros lo que vemos es que hay un partido que es el Partido Socialista, que lo que quiere es ponerse detrás de la pancarta. Un Partido Socialista, además que fue el que dejó a la sanidad pública en Huelva a los pies de los caballos y estuvo a punto de destruir nuestro sistema sanitario que dejó a Huelva en todos los indicadores más bajos relativos a sanidad."

P: Aunque está fomentada por sindicatos y asociaciones sanitarias, no cierran la puerta a que la secunden formaciones políticas como la que está nombrando.

R: "Esto simplemente es una pantomima, para sacar tajada política por parte del Partido Socialista, porque además, si al Partido Socialista de verdad le hubiera importado la sanidad, como le digo, pues no la hubieran desmantelado cuando estuvieron en el gobierno de la Junta. Si le hubiera importado la sanidad al Partido Socialista, no hubieran guardado la lista de espera los cajones y si le hubiera importado no hubieran despedido a 7.773 sanitarios, de pronto, entre 2010 y 2018.

Y ahora, después del destrozo que hicieron a la sanidad pública, se ponen detrás de una pancarta, aprovechando además, como digo, una situación excepcional de pandemia. Aprovechar una situación como esa para sacar tajada política de esta manera nos parece un poco de que hay que tener la cara bastante gorda como mínimo."