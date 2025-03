Antonia Ferrá abre el ciclo ‘Música y otros ritmos’ en Fundación Caja Rural del Sur

Con la intervención de Antonia Ferrá comienza en Huelva, en el salón de actos del Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ de la Fundación Caja Rural del Sur, este viernes, día 7 de marzo, a las 20:00 horas, el ciclo denominado ‘Música y otros ritmos’ que han programado dicha entidad y Música Fundamental. La recaudación obtenida en este concierto por la venta de entradas -cinco euros- se destinará en esta ocasión a Cáritas y en los posteriores a Cruz Roja, Fundación Laberinto y Comedor Social Virgen de la Cinta

Como viene desarrollándose desde 2018, en esta 6º Edición se ha programado un ciclo musical variado y diverso que vuelve a los viernes de marzo en lo que ya está siendo uno de los ciclos clásicos en Huelva en lo que respecta a músicas de diferentes estilos. De esta forma, en el escenario del Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ de la Fundación Caja Rural del Sur, cada viernes de marzo, se podrá disfrutar de soul, blues, fusión y flamenco.

Abriendo el ciclo, en este próximo viernes se cuenta con la actuación de Antonia Ferrá Cuarteto (Soul). Aunque se considera una artista versátil, hay estilos que le llegan muy dentro como el soul y gospel y durante su estancia en Barcelona tuvo el honor de formar parte del coro de gospel del Liceo, Gospel Messengers, dirigido por Ramón Escalé y de Soul Choir. En Sevilla tuvo el placer de dirigir el coro de música moderna Monday Choir durante unos años y actualmente es directora del Sevilla Gospel Experience y del Mallorca Gospel Experience, coros que forman parte de un prestigioso proyecto a nivel nacional e internacional llamado Gospel Experience Project creado y dirigido por Juan Fran Ballesteros y apadrinado por Bazil Meade.

Cantante, cantautora y profesora de técnica vocal mallorquina, Antonia Ferrá se dedica a la música en todas sus vertientes desde hace 23 años. Realizo sus estudios en Factoría de Músics en Mallorca y tres años más tarde se mudó a Barcelona, donde hizo los estudios de canto moderno en el Conservatorio del Liceo y en escuelas vinculadas a él como es el Aula de Música Moderna i Jazz del Liceu de Barcelona. En cuanto a la parte de formadora cabe destacar que es EFP (Estill Figure Proficency) de la prestigiosa técnica vocal Estill Voice Training Systems, y lleva impartiendo clases desde hace 12 años en diversos centros educativos de música, realizando también diversos talleres de formación para el entorno docente del CEP de Sevilla sobre salud y mantenimiento vocal.

El ciclo organizado por Fundación Caja Rural del Sur y Música Fundamental, que comienza este viernes, continuará en las próximas semanas con Magda Navarrete (Sefardí/World music fusión) el día 14 de marzo. Un proyecto musical, basado en la música sefardí y del mundo cuyas raíces se hunden en la España medieval. Un repertorio que abarca desde canciones de amor o nostalgia, a distintas composiciones festivas, todas ellas contando una parte de la historia de la diáspora sefardí y su rica tradición musical además de las tradiciones de países cercanos. Al frente del proyecto se encuentra Magda Navarrete, intérprete, y coach de voz profesional, cuyo estilo musical en sus otros proyectos musicales se mueven entre la música balcánica, el flamenco y las músicas de Oriente Medio.

Ha actuado en diversos festivales internacionales, como el Dublin Fringe Festival o el Folk Alliance en Canadá. En Polonia, tierra que la vio nacer, ha llevado a cabo diversas actuaciones en sitios como el Polonia Theatre o el NOSPR in Katowice. Será un viaje musical que nos trasladará a un mundo oriental de alfombras doradas, especies aromáticas y vestidos tejidos con piedras preciosas, cantadas en diversas lenguas que están salpicadas por la herencia cultural del Mediterráneo. La música sefardí, con sus raíces en la España medieval y su influencia de las culturas del Mediterráneo, brinda un espectro tonal diverso y evocador. Desde las canciones de amor y nostalgia hasta las composiciones festivas y llenas de vida, cada nota cuenta una historia de la diáspora sefardí y su rica tradición musical.

El día 21 de marzo será Richard Ray Farrell. Él no sólo ha dominado el arte de cantar y tocar el blues, sino que ha, literalmente, vivido el blues durante años y años. Nacido en Niagara Falls (Nueva York), Richard Ray dejó su ciudad natal en 1974, tan sólo dos semanas después de graduarse en la escuela secundaria para viajar con la mochila a la espalda a través de Europa, sin saber en ese momento que la música sería su destino. Casi cuarenta años en la carretera como músico le otorgan credenciales suficientes para poder considerarle como un talento de primer nivel en el mundo del blues.

Autor consolidado, Richard registró un impresionante CD acústico en solitario con Stormy Monday Records en 1998 titulado,” Street Songs, Jazzy Tunes y Down Home Blues”. En un giro extremo de los acontecimientos, Richard Ray decidió regresar a los Estados Unidos en 2001 y se trasladó a la zona de Filadelfia. En 2003 grabó su primer disco para Blue Beet Músic, “Bohemian Life”. Este CD cuenta con dieciséis canciones originales y fue grabado con la ayuda de una selección estelar de músicos, incluyendo una aparición de un virtuoso de la armónica: Jerry Portnoy. “Bohemian Life” alcanzó el número 16 en las listas de radio Living Blues en mayo/junio de 2003, una hazaña casi imposible para un artista prácticamente desconocido en los EE.UU. “Bohemian Life” fue pinchado en más de 200 cadenas de radio en los EE.UU., Canadá, América del Sur, Europa y Australia. En junio de 2005 Richard Ray lanzó un segundo CD con Bluebeet Músic, “Acoustic Roots”, que incluye los estilos de Ragtime y el blues del Delta del Mississippi, típico de los años 20 y 30. Esta grabación se realizó en vivo, sin overdubs y cuenta con Richard Ray en guitarra, voz y armónica. “Acoustic Roots” fue grabado, mezclado y masterizado por Mike Tarsia en Philadelphia. Este álbum alcanzó el número 20 en las listas de Living Blues. Down Home Old School Country Blues (2006), con Steve Guyger exhibe la experiencia de Richard en el blues tradicional. Este CD pasó tres meses consecutivos en las listas de radio de Living Blues en todo el país y ha sido calificado como “el mejor álbum de blues acústico a dúo en años” según el crítico Andy Grigg de Real Blues Magazine (Vitoria, British Columbia, Canadá). “Stuck On The Blues” (2007) es otro CD dúo acústico con el virtuoso de la armónica Italiano Marco Pandolfi. Este CD es el producto de Farrell y de Pandolfi y su larga asociación musical que se inició en 1997. “Camino de Sanlúcar” (2009), que fue grabado en Sevilla (España), cuenta con la participación del legendario músico sevillano de flamenco y rock Raimundo Amador como artista invitado. Raimundo es una estrella en España que ha grabado con BB King y vendido más de 300.000 unidades en su larga e ilustre carrera. “I Sing the Blues Eclectic” (2011). Este CD de doce temas originales de Farrell entró en las listas de los Living Blues Radio Charts en mayo de 2011 en el número 8 y número 13 en junio. El CD fue al número 2 en Selecciones XM / Sirius BB King Bluesville y es pinchado de forma constante desde mayo de 2011. “Caleta Rock” (2013) es un CD en vivo que salió bajo el sello Cambaya Records de Antequera (España). Es un CD con Richard tocando en solitario y en directo. El último CD de Richard Ray Farrell, lanzado 01 de febrero 2014 con Bluebeet se llama “Shoe Shoppin’ Woman”. El CD tiene 8 cortes originales que ofrece Richard Ray. Se trata de una continuación al aclamado álbum de Richard, “I Sing The Blues Eclectic” A veces serias, a veces humorísticas, a veces tristes, las canciones de Richard brillan a través de su propio estilo en el blues. En 2022, Richard produjo el álbum de blues eléctrico, Life of Leisure, lanzado por Nuba Records, Karonte Distribuciones y Cambayá. En estos momentos está a punto de sacar su nuevo LP, que verá la luz a finales de este 2025.

Y se cerrará ya con Alma Flamenca el 28 de marzo, en el que se mostrará el mestizaje de los cantes, interpretados por Alfonso Corbi, cantaor carismático como pocos. Y por supuesto, estará el duende y tradición del balie de Cristina Ceballos Wakelin, impregnados de la luz de esta tierra, ritmo, temple y compás, bajo la batuta del guitarrista Manolo Rodríguez y la percusión de Miguel Santilario.