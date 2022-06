El impacto de la fresa en la dieta deportiva

La salud es lo primero y no hay médico que no recomiende, para llevar una vida saludable, tres pilares fundamentales como son la alimentación, el deporte y el descanso. Un equilibrio perfecto entre estas tres patas hará que nos encontremos bien, no solo físicamente, sino con nosotros mismos.

Dejando a un lado el descanso en cuanto al reposo y a la capacidad de relajación que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita, nos centramos en el binomio alimentación-deporte que van muy de la mano y que se compenetran entre ellos. No solo nos centramos en el mero hecho de la actividad física y la alimentación para reducir peso sino también para mejorar nuestras marcas y capacidades atléticas.

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN

Desde bien pequeños nos han inculcado lo beneficioso que nos resulta comer fruta para rendir en el ejercicio de cualquier modalidad deportiva y pretendemos centrarnos hoy en la relevancia que toma la fresa como aporte energético para la realización del deporte.

Como la gran mayoría de las frutas, las fresas aportan a nuestro organismo fibra y agua, dos elementos esenciales y vitales para nuestro organismo que, además de ayudar a la hidratación, sirve también para aquellas metas de dietas hipocalóricas en la reducción de peso.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sumado a estas dos particularidades se encuentran otros nutrientes que desgranamos a continuación.

Potasio. Este mineral pertenece a la familia de los electrolitos que tantas veces ha estado relacionado con el deporte y que no es más que una sustancia que puede disociarse en iones a través del agua y que además son conductores de electricidad. Su función principal es regular la actividad de los músculosy los nervios cuyos residuos terminan siendo eliminados a través del riñón y, cuando una persona está corriendo, por ejemplo, pierde electrolitos a través de la transpiración siendo el potasio uno de los minerales, junto con el sodio, más afectados.

En general es necesario consumir 3,5 g diarios de potasio que, en situación de calambres, ayuda para que el potasio entre dentro de la célula.

Hierro. Otro mineral importante que se encuentra en las fresas es el hierro y que tiene una función fundamental a la hora de producir hemoglobina, proteína presente en los glóbulos rojos que son los encargados del transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Por ello, las fresas con su aporte de hierro refuerza el oxígeno aportando así y mejorando el rendimiento deportivo puesto que se genera, de manera natural, una mayor cantidad de glóbulos rojos en sangre.

ANTICALAMBRES

Por si fuera poco, las fresas contienen altos niveles de antioxidantes que neutralizan la acción de los radicales libres en el organismo. Es una fruta para deportistas muy popular, especialmente entre los corredores, ya que en ejercicios de alta intensidad, aumenta la producción de los llamados radicales libres, y la liberación de sustancias catabólicas en el cuerpo que, en exceso, pueden contribuir a la fatiga, pérdida de masa muscular o la inflamación en las articulaciones entre otras.

Como vemos, las frutas son esenciales para cualquier deportista pero, en concreto las fresas, mejoran nuestra hidratación, nos liberan de la posibilidad de evitar calambres musculares o siendo unas grandes aliadas para reponernos de un gran esfuerzo físico. Si pensamos en el deporte, nuestro cuerpo agradecerá la ingesta de fresas.