10 curiosidades que te sorprenderán de las fresas

Apenas quedan unos días para poder darle la bienvenida al verano que algunos ansiamos -bien por el calor, bien por las ansiadas vacaciones- aunque en lo que sí debemos tener especial cuidado cuando llega esta época del año es en la hidratación, en la radiación solar y en el necesario descanso.

En todo estos aspectos esenciales tiene algo que ver la fresa, pues cuenta con algunas características que puede que no conozcas aunque para eso estamos aquí.

· Protección solar. Sí, aunque no es necesario que te pases las fresas por el cuerpo, varios estudios aseguran que las antocianinas que se encuentran en las fresas reducen los daños que provocan los rayos solares así como previenen otras enfermedades degenerativas de nuestra piel.

· Dientes más blancos. También, aunque no es necesario cortar un trozo y ponerlas en nuestro cepillo de dientes, las fresas sirven para mantener la limpieza en nuestros dientes por su contenido en vitamina C y ácido málico, ambos componentes efectivos para quitar la placa y las manchas de los dientes. Además, ayudan a fortalecer nuestras encías.

· Reduce las ojeras. Mientras que no es necesario frotarlas por nuestro cuerpo para reducir los daños solares ni colocarlas en nuestro cepillo de dientes para cuidar nuestra boca, aquí sí podemos usar las fresas como se ha usado habitualmente las rodajas de pepino. Los motivos están en la cantidad de vitamina E y antioxidantes, ideales para mantener una piel más sana, sin impurezas y con un brillo natural único. Córtalas en rodajas una vez frías y colócalas en el contorno de ojos, dejándolas actuar unos 10 minutos.

· ¿Por qué son rojas? Principalmente por un pigmento que hemos comentado un poco más arriba como son las antocianinas. Se trata de un pigmento vegetal que pertenece al grupo de los antioxidantes que destacan por el buen funcionamiento de nuestra vista o del sistema cardiovascular.

· Conservan todos sus nutrientes en cualquier receta. Normalmente podemos encontrar alimentos naturales que, en un tipo de receta u otro, aunque sea más o menos apetitoso, pierde alguna de sus cualidades. Aún así, según Fresón de Palos, esta fruta conserva perfectamente todos sus nutrientes al utilizarla como ingrediente en cualquier receta puesto que, cada fresa es, mayoritariamente, agua, hidratos de carbono y fibra.

· La fruta son las semillas. Boom. Sorpresa. La verdadera fruta son las semillas adheridas a “lo rojo” y que puede haber entre 150 y 200 por cada fresa. No vale contarlas como una pieza de fruta. La parte madura, roja y carnosa que pensamos que es la “fruta” de fresa es en realidad un tejido receptáculo hinchado, la parte de la planta que conecta la flor con el tallo.

· Más vitamina C respecto a su peso. Si pensamos en esta vitamina se nos ocurre nombrar a las naranjas por su también elevado nivel de vitamina C aunque la realidad es que los 75 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de algunas variedades de fresa son un aporte que supera al de las naranjas.

· Ayuda para ir de vientre. Entre los glúcidos y la ínfima cantidad de azúcares libres que cuentan, las fresas tienen también xilitol, un alcohol edulcorantes que se usa, por ejemplo, en los chicles y que tiene propiedades laxantes. Este alcohol es muy parecido al sorbitol que es usado como edulcorante natural pero hay que tener cuidado en el caso de darle fresa a nuestros perros porque el xilitol puede ser muy tóxico para los perros en altas cantidades.

· ¿Cuántas fresas comemos? Según Fresón de Palos en un estudio de 2017, cada español consume una media de 6 kilos de fresas al año. En total se recogen alrededor de unas 300.000 toneladas de las cuales 14.000 son exportadas.

· Símbolo de Venus. Si lo que buscamos es la belleza, la fertilidad y el amor (debido a su característica forma y su color rojo intenso), la fresa es el símbolo de Venus que agrupa todo ello . Tan relacionado está con el amor este fruto que cuenta una antigua leyenda que si una pareja come una fresa doble, su amor será para siempre.

¿Conocías todas estas curiosidades sobre las fresas? Seguro que alguna te ha sorprendido aunque para descubrir y poder certificar que todo esto se cumple, ¿qué mejor plan que devorarlas de la manera que mejor nos guste?