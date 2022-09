Veyser Automoción, la consolidación de KIA en Huelva

La situación internacional no hace que las sensaciones y las miradas al futuro más reciente sean para ser optimistas. Entre la superacion de la pandemia -que no ha sido erradicada-, la invasión de Rusia a Ucrania y, en este sector, los problemas con los chips, el mundo de la automoción no es que pase por su mejor momento precisamente.

Sin embargo, como otros muchos sectores golpeados, se levantan cada día para poder ofrecer sus mejores armas, conscientes de las dificultades económicas de los ciudadanos y adaptando sus productos a las necesidades de cada uno. Es algo que resalta Manuel Roncel, nuevo gerente de Veyser Automoción a COPE Huelva que destaca que, aunque a simple vista pueda parecer que no sea una de las casas con más renombre en la ciudad, pero que las ventas y las opiniones de los onubenses hacen que KIA sea una de las marcas más vendidas en la provincia de Huelva.

PRESENCIA EN LA SOCIEDAD

Cuando una marca internacional quiere estar y apostar por Huelva es algo que la sociedad civil agradece. Es el ejemplo de Veyser que, un año más y por ponerles un simple ejemplo, vuelve a ser patrocinador del Sporting Club de Huelva, equipo de fútbol femenino que milita en la nueva Liga F o, lo que es lo mismo, la nueva máxima liga de fútbol femenino a nivel nacional que ha dado el paso a la profesionalización.





"Desde el primer momento Veyser quiso estar presente y al lado de un equipo como el Sporting que lleva a Huelva a todos los rincones de España y que, cada temporada, demuestra que con tesón, esfuerzo y humildad siguen en la élite del fútbol femenino nacional por lo que, para nosotros, es un orgullo formar parte de la familia sportinguista", señala Roncel sobre esta colaboración en la provincia que no es aislada pues, además, intentan estar en otro tipo de colaboraciones solidarias o deportivas entre otras.

Sobre Grupo Conquero

Estas nuevas instalaciones están ubicadas en una de las mejores zonas de la ciudad, en la avenida de las Fuerzas Armadas, frente a la Universidad de Huelva.

En el primer trimestre de 2012 arranca su actividad el concesionario KIA en Huelva y provincia VEYSER. Con una superficie de 3.000m2, las instalaciones del concesionario KIA Veyser cuentan con una exposición de más de 800m y 1.500m de taller, donde se pueden ver las últimas novedades de la marca y realizar el mejor servicio para su vehículo.

VEYSER dispone igualmente de amplias zonas de aparcamiento y exposición de vehículos usados para que los clientes interesados puedan descubrir y contemplar las últimas novedades de KIA y disfrutar de unas instalaciones hechas a medida de todos los gustos y para satisfacer cualquier exigencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Julio de 2014 es la fecha en la que se inaugura SODIVE, el nuevo concesionario de la marca Honda, para Huelva y provincia. Tiene una exposición y un servicio postventa con más de 2.000m2.

En febrero de 2018, una nueva marca entra a formar parte de Conquero Automoción. DIVESUR Automoción, el nuevo Concesionario de Ford para Huelva y su provincia. Este Concesionario se encuentra en la Ctra. Nac. 431, una de las zonas mas importantes del automóvil en la capital onubense, con unas instalaciones preparadas para ofrecer una amplia variedad de servicios relacionados con el mundo del motor.