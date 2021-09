¡Aquí estoy!. ¡He vuelto!. Mi corazón ha llegado con la fuerza de la marea del último día de Agosto (imagen ilustrativa)

Cómo predije, os he echado de menos. Más de un día quise compartir contigo algún hecho, vivencia o testimonios…

Por ejemplo, al ver las primeras imágenes de los afganos desesperados, subidos al fuselaje de los aviones, en el aeropuerto de Kabul, para huir del horror y represalias de los talibanes.

En otra ocasión, lamentar contigo que el Covid haya impedido, un año más, bajar la Virgen de la Cinta por el Conquero o el multitudinario Rocio Chico, en la aldea almonteña.

También me hubiera gustado contarte mis vivencias en la Sierra de Huelva (Cortegana), durante un largo fin de semana con la naturaleza.

Donde el “Mago”, Manolo Marquez, se dedicó a “engañarnos ”, a pesar de la amistad, con brillantes juegos de carta.

Todavía me pregunto: “¿Por qué caíamos en sus “trampas”?”. Me respondo: “Sólo le encuentro una explicación: nuestro cerebro no está capacitado para atender dos cosas al mismo tiempo”.

Mi amigo decía: “¡Escoge una carta y no la olvides!”. Con lo cual nos obligaba a concentrar toda la atención en ella, y, de paso, alejarla de donde él estaba haciendo el “truco”.

Otro día, domingo, me quedé con ganas de contarte la historia de Ana, una niña síndrome Down, de 14 años (con apariencia física de nueve), que estuvo dos horas perdida en la playa de Punta Umbria.





“RECUERDOS EN EL CORAZÓN”º





La niña, apareció tras una búsqueda angustiosa. ¡Si hubieras visto como se abrazaron a ella, llorando, sus dos hermanos pequeños!.

Eran lagrimas de alegría por haber encontrado a la “superhéroe”, que quiso ser autónoma y perdió el rumbo por la orilla del mar.

De otra parte, el mes de agosto, como pasa todos los años, se ha llevado a mucha gente. Pero hay que distinguir entre la gente que se mueren y la que se nos mueren.

A mi, se me han muerto dos amigos verdaderos. Uno de ellos, Marino Santana, quien se ha ido al cielo entre el rumor de las olas de la Antilla, el dolor y el cariño de sus seres queridos.

Marino (Lepe), fue un cristiano comprometido, estudioso y divulgador (conferencias) de la figura de Jesuscristo.

Por ello, no dejo de preguntarme: “¿Cómo habrá sido su encuentro con Jesús-Dios, al que tanta gloria daba…?.

El otro amigo, que se me ha ido a las marismas eterna, ha sido Juan Pérez: histórico taxista de Huelva (Barriada Hispanidad).

Un hombre sencillo, creativo, bueno, bueno y bueno… Juan, era mi compañero de viaje, generoso y servicial, desde el día que dejé la alcaldía.

Pero, las vacaciones también nos ha regalado momentos alegres: cumpleaños, bodas de oro, barbacoas, comidas y cenas con familiares, amigos y otras muchas cosas pequeñas e intimas…

Los mejores recuerdos del verano no los tengo en las fotos ni en la memoria, sino en el corazón. Y ya no me los quita nadie... ¡BUENOS DÍAS!