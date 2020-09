"Volver a Huelva"

Ayer, le dijimos adiós a Punta Umbria y ya estamos en Huelva. Al despedirnos, nos inundaron los recuerdos del verano.

Pero al llegar a Huelva, sentimos la profunda alegría de recuperar el lugar donde hemos construido nuestro hogar, con esfuerzo y pocas cosas.

Las necesarias para encontrarnos con nosotros mismos, vivir con moderado bienestar y gozar de plenitud vital con la familia.

Escribo desde Huelva. A la que he llevado en el alma durante mis veinte años de alcalde. La he llevado, sencillamente, sin descanso. Desde la luz del amanecer al ocaso del atardecer.

Una Huelva, a la que le abría los brazos tanto que, a veces, se me rompía la piel y salía el alma (Inundaciones, Recre, paro, pobreza...)

Solo llevo unas horas en la ciudad, por tanto no he tenido tiempo de verla, después de los tres meses de verano, pero no me hace falta...

Huelva es mucho más que la suma de edificios, avenidas, fuentes, plazas, paseos y parques...

“HUELVA ES UN SENTIMIENTO”

Huelva es una emoción. Un sentimiento, es decir, la toma de conciencia de diferentes emociones (Cinta, Rocio, Recre, Fandango, Descubrimiento América, ría, amaneceres, atardeceres...).

Por tanto, Huelva sólo se entiende bien desde el corazón. Desde el amor profundo. Desde el sentir onubense.

Como el de Hector Garrido, quien ve a Huelva a través del sentido del tacto, en la corteza del alcornoque o en la redondez de una naranja.

Por el olor, Huelva le huele a azahar, a marisma, a marea baja y a puchero, con un caldo blanco bien cocinado...

Para el oido, Huelva es el rumor de las carrozas que regresan del Rocio (Juan Ramón), el saludo amable de la gente en la calle y los aplausos al compás, agradecido del público cuando le ha gustado un artista.

En el sabor van más allá de las gambas y el jamón, por todo el mundo conocido, y Huelva le sabe a queso y a leche de Cabra, a sardinas y a coquinas...

Y completando los cinco sentidos (la vista), ve a Huelva en el rojo y ocre de los cabezos del Conquero, la canoa entrando en el Puerto, y el muelle del Tinto con sus atardeceres en la ría del Odiel.

Al volver a Huelva me acompañan lágrimas de nubes en mis ojos y sonrisas de sol contento en mi alma. ¡BUENOS DÍAS!