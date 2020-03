"El virus llega al Rocío"

Las consecuencias del coronavirus también han llegado al Rocio. Este año no hay camino. La Hermandad Matriz acordó ayer la suspensión de la mayor romería del mundo (un millón de personas congregadas en la aldea).

A la vez que la nota oficial se hacia viral en las redes un mensaje lleno de fe, de emoción y de esperanza:

“Este año no hay camino. Ni habrá Rocio de vuelta. Ni revuelos de carreta...

Este año no hay camino. No habrá charca para Huelva ni habrá carros adornados, ni mulas por las arenas.

Este año no hay camino. Habrá un Rocio distinto, porque lucen las estrellas en la noche más bonita de aquellas que se recuerdan...

Este año no hay camino. El lunes por la mañana, no habrá nadie pa tocarla, ni habrá nadie pa cogerla...

No habrá camino este año. Hoy un Rocio de madre y con miedo de perderla. Pero la Virgen te gana porque sabe lo que sueñas, porque la Virgen te dió de sangre fe rociera.

2020 sin camino. No pasó desde la guerra. Pero camino es rezarle. Y camino es la paciencia de todo un año esperando que llegue Mayo pa verla.

2020 sin camino. Y el Rocio es lo que queda, porque la Virgen de Almonte. Sin camino es nuestra Reina”.

Llorar ante tu mirada

Ahora pienso en Juan Nicolas, amigo, y de mi grupo del Rocio, quien todos los años nos emociona cantando: “Cuando deje de ir al Rocio /qué será de mi. Qué será de mi/. Y me quede soñando ver a las carretas partir hacia ti /No sentiré al Peregrino /Ya no brillará en tu luz /no cantaré en los caminos /Pero te juro, señora /Que siempre estaré contigo...”

Juan, no te pongas triste. Ni tú, tampoco, rociero que me lees, porque es una suspensión temporal. Vacuna contra el virus mortal.

En la vida, somos peregrinos y haremos nuevos caminos. No nos faltaran las flores amarillas de retama, ni el tomillo, la albahaca y el romero.

Y la Señora, la madre mia y vuestra, estará esperando nuestra plegaria: “Aquí estamos otra vez /para decirte que te queremos /otra vez /Para cantarte por sevillanas /otra vez /Para llorar ante tu mirada...” ¡BUENOS DÍAS!