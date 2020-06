"Salto a la reja"

Los almonteños saltaron la reja a las dos de la mañana. Nervios. impaciencia. Liturgia de cada año

“Salta la reja almonteño /se acaba la madrugá /porque la Blanca Paloma te espera para volar...”

Antonio “Venta los cazadores”, escribió la prisión: “Yo conozco a un almonteño /privado de libertad /que tiene el alma partía /porque este año no va /Yo le hablo de la Virgen y se me pone a llorar /porque se agarra a otras rejas que no las puede saltar...”

La imagen de la Virgen del Rocio está en la puerta de la Ermita a las 2:49 minutos de la madrugada., entre el entusiasmo y la fe de la multitud

La gente exclama: “¡Rocio, guapa, Rocio, guapa...!” El paso de la Virgen avanza unos metros y lo bajan al suelo. Un ¡Ay! profundo se escucha en la gente. Enseguida hacia arriba.

La Virgen inicia la visita casa en casa por todas las Hermandades. A la de Huelva llega con las primeras luces del alba.

El capellán la recibe con sus brazos elevados al cielo: ¡Salve, Dios te salve, Reina de las marismas. Madre De Dios y Madre nuestra...!”.

“UN MAR DE CORAZONES”

La aldea es un mar de corazones. El cielo está nublado. El gentío, que no ha dormío, no quiere dejarla sola. Van detrás de la Blanca Paloma.

Sólo faltan los que están en las marismas eternas. Menos uno que no quiso faltar este año. “En las Marismas del cielo /andan buscando a un chaval / que se escapó hasta el Rocio /el lunes de madrugá”.

La Virgen accede a la estrecha calle Moguer. ¡Qué agobio!. Parecen que se asfixian, pero no pasa ná. La gente de la virgen aguanta una “jartá”.

Al comprobar tanta fe, pasión y fuerza, sólo me queda decir: “No hay quien te lleve Paloma /No hay quien te lleve /Como los almonteños/ No hay quien te lleve /Y eso es “mare” mía /Porque te quieren”.

La Virgen del Rocio entra en su templo al inicio del mediodía. En este momento me desperté de mi sueño con la historia de la amapola: “Dicen que bajó del cielo /Con la Virgen del Rocio /acariciando su pelo”.

La Virgen ya está en su Ermita. “Dios te salve María /del Rocio Señora.../Todo el mundo te adora.../Como tú no hay otra igual /¡Olé,olé,olé, olé.../Al Rocio yo quiere volver...” ¡BUENOS DÍAS!