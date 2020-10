Ayer, por la mañana, una amiga me envió por Whappp esta frase ante el momento que estamos viviendo: “Responsabilidad individual: “Tú responsabilidad es nuestra salud”.

El nuevo Estado de Alarma nos tiene a todos noqueados. La incertidumbre es máxima. La solución de los expertos (inexistentes) ha sido recomendar el toque de queda nocturno.

Sin embargo, nadie se contagia porque un bar esté abierto o deja de contagiarse por estar cerrado, uno se contagia porque no cumple con las normas establecidas.

No puede haber, como veíamos en el telediario de las 3, gente haciendo botellones la misma noche del toque de queda, como si el problema de la pandemia no fuera con ellos.

El Covid es una desgracia colectiva y nadie puede actuar como si la responsabilidad fuera de otros, olvidando la propia, la individual (tal como me decía mi amiga).

“SALUD Y LIBERTAD...”

Hay algunos jóvenes que se sienten más libres con esos comportamientos tan irresponsables, sin saber - o sabiendo- que la libertad llega siempre después de la responsabilidad.

Sí no nos cuidamos, es decir, tomamos conciencia de nuestra responsabilidad individual (mascarillas, distancias, higiene...) seguirá habiendo contagios con los bares y restaurantes abiertos o cerrados.

La responsabilidad, en estas circunstancias de la pandemia, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no una obligación.

Termino: merece la pena recordar como una de las cualidades de las personas de éxito es la habilidad de actuar siempre de forma responsable en los momentos difíciles.

Ante el cariz que está tomando el Covid, nusstro éxito residirá en asumir la responsabilidad individual en beneficio de nuestra salud.

La libertad (toque de queda) y la salud (contagios y muertes) se asemejan: su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. ¡Cómo ahora!. “BUENOS DÍAS”