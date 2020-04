"El relato…"

En el siguiente capítulo de aquel hipotético libro, es inevitable volver a mencionar la grandezas y miserias humanas que esta crisis, como cualquier crisis, saca a flote. Los esfuerzos que la gente hace para hacer más llevadero el confinamiento. Los balcones se están convirtiendo en el foro para hacer visible el talento de muchos. También para hacer el ridículo y dar la suficiente vergüenza ajena para un trimestre entero, todo hay que decirlo. De la misma manera las redes están saturadas y saturando a la vez de vídeos y frases ocurrentes, motivadoras, de teorías de la conspiración, de propaganda política a favor de unos o de otros, de comentarios miserables sobre unos u otros, de oportunismos, de mentiras flagrantes, de bulos que confunden a cualquiera que no tenga la costumbre de contrastar por su cuenta.

Quizá lo peor del asunto es como cierto periodismo que se defiende como periodismo profesional y serio, se ha puesto al servicio de algunos intereses sin disimulos. Visto por la derecha, ciertas televisiones, prensa y radio, son un nido de progres que se dedican a justificar al gobierno y sus adláteres esparciendo propaganda partidista para culparles a ellos de la mala gestión que están haciendo de la crisis. Para la izquierda que la prensa, televisión y radio no sea como Cubavisión o Telesur, es porque hay una campaña mediática de la derecha que posee los medios vía el perverso capitalismo y tal. Cualquier crítica, no importan los datos, es siempre una campaña de la ultraderecha que viene a destruir lo público.

En medio, los hechos son que hay una crisis de salud sin precedentes y que las decisiones iniciales fueron erróneas y caóticas, como ya apunté, por intereses políticos frente a los consejos de los técnicos de dentro y de fuera. Todas las campañas para diseñar un relato, como se dice ahora, para culpar a la oposición de los propios errores son estrategia electoralista. Ahí hay quien ayuda, ayer me llegaba el típico vídeo poniendo en relación la crisis con “los recortes”. Me falta uno que ponga en relación los recortes con el chino que se comió el bicho que provocó todo esto. O con la decisión de no hacer nada hasta el día nueve de marzo. Alguien decía que haber ganado unas elecciones no hace que los gobernantes sepan lo que antes ignoraban y que se vuelvan expertos en lo que siempre han desconocido. Parece que Erasmo dejó dicho: 'No entiendo cómo un hombre que cree que lo que le apetece le está permitido, que piensa que para conquistar el poder puede quebrantar lo prometido, que está dominado por la vanagloria ¿cómo un hombre así va a comportarse como un bienhechor?'.

Pensaba en los leprosos del evangelio, como ahora tenemos que andar a metros de nuestros semejantes y con la cara cubierta, pensé en la diferencia con aquellos casos. Ellos también andaban fuera de los caminos, lejos de la gente, tapados en la fealdad de su enfermedad y con la escasa esperanza de sanar sin saber cómo para recuperar su vida, mientras se sentían y los trababan como malditos, con un pronóstico vital muy breve. Nosotros, sin embargo, vivimos esta situación con una esperanza de que, a corto plazo, podremos volver a abrazar y besar a nuestros amigos y familiares, que podremos encontrarnos con nuestros conocidos y hacer todo eso que antes hacíamos sin concederle el suficiente valor, sentirnos prójimo, sentirnos fraternos. ¿Sabremos volver, como aquél leproso, a dar gracias cuando todo pase a la vez que oramos por los que la enfermedad arrancó prematuramente de nuestro lado? ¿O seguiremos hacia adelante sin haber entendido nada?

Me dice Adrián por WhatsApp (11 años): “-Veo tu misa de 12 por la tele”, “-Genial”, le contesto, “-Ah y también te veo un poquito solo”, (no sabes cuánto, pienso, pero digo) “-sí, echo de menos el rebulicio de cualquier domingo normal”. A veces pocas palabras consuelan bastante.