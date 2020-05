Desde hace días voy con el rostro medio tapado con mascarilla. Más de uno me pregunta: “¿Quién eres...?

Soy quien creo que soy. Quién tú crees que yo soy. Pero realmente soy quien soy. Sin máscara. Lo vivido. Deseado. Realizado. Un cuerpo. Emociones. Sentimientos. Pensamientos. Valores...

Sanidad obliga por decreto el uso universal de mascarillas en lugares públicos y privados, donde no sea posible mantener los dos metros de distancia de seguridad.

Para el ministerio han pasado de ser superfluas a imprescindibles seguro de vida. Proceso directamente relacionado con las dificultades del ejecutivo para adquirir las mascarillas.

¿Te acuerdas del medio millón defectuosas llegadas de China?. Un sainete en el entreacto del drama con treinta mil muertos.

“CON MASCARILLA VOY”

¿Qué tipo de mascarillas debo usar?. Hay tres categorías: HIGIÉNICAS. Sirven de barrera a las personas sin síntomas del virus.

QUIRURGICAS. Ofrecen un nivel de protección mayor que las higiénicas. Se utilizan en los hospitales.

FILTRANTES: Mayor nivel de protección todavía. Frente a contagiados. También sólo para hospitales.

Sanidad recomienda a la población el uso de mascarillas HIGIÉNICAS. Más comunes. Más baratas. En farmacia: 0,95 euros.

¿Se usarán con disciplina?. No lo sé. La gente está muy quemada con la gestión del gobierno.

Sus cambios de criterios. Lo último. Anoche. Acuerdo con Bildu para derogar la reforma Laboral. Engaño. Incompetencia.

Sanchez reconoció ayer sus errores. ¡Ya es tarde!. Tiene la cara embadurnada con el color de la desesperanza. Falta de credibilidad....

¿Vas cómodo con la mascarilla?. No, ni mucho menos. Voy incomodo. Me falta aire. Me agobia muchísimo.

¿Para qué sirven?. De barrera contra el virus -afirma Simón-. Entonces, ¿por qué no lo han obligado antes?.

¡No te has enterado!. Lo digo al principio. El gobierno no podía obligar hasta que no hubiera mascarillas en España.

¡Qué país...! “BUENOS DÍAS”.