¿A quién creo...?

La vida volvió a las calles en la mitad de España. En la provincia de Huelva (Fase 1) abrieron sus puertas la mitad de los comercios, bares y restaurantes, con pocos clientes. ¡Lógico!.

Las terrazas de los bares animaron el primer día de la desescalada, como signo de la recuperación de hábitos perdidos durante los largos días del confinamiento (Imagen ilustrativa de ayer).

Las informaciones de los medios destacan siempre más lo negativo de quienes no cuidaban la distancia social ni la protección, que los ejemplos positivos y mayoritarios de la gente responsable.

El ADN de la noticia es lo especial, lo raro (“un hombre muerde a un perro”). Mientras uno de los ADN del ser humano es el miedo, instinto de supervivencia, convertido durante la pandemia en miedo psicológico.

Por ello, debemos tener cuidado con el bombardeo de datos, cifras y opiniones que recibimos sobre el virus, pues nos pueden producir un bloqueo psicológico. El miedo se apodere de nosotros, no sepamos que hacer, ni tampoco a quien creer entre tantos como nos aconsejan.

En las redes sociales asistimos a una carrera entre la información veraz y los bulos irresponsables por influir en la mente de la población confinada y miedosa.

“EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO”

En esta linea, habrás leído información y visto vídeos de filósofos, científicos, charlatanes, médicos, protagonistas de la vida..., hablando del cuándo y dónde apareció el virus, por qué se propagó, qué tenemos que hacer para evitar el contagio, pero nadie asegura la fecha del medicamento o la vacuna, o sea, cuándo podríamos dejar de tener miedo.

Por eso, estos días de desescalada no solamente debemos de sortear de la mejor manera posible la natural incertidumbre sanitaria y económica del presente, sino escribir las primeras paginas de nuestro futuro sin miedo, con ilusión y esperanza.

Lo último que he leído ha sido unas declaraciones del Dr López Goñi, catedrático de Microbiología, quien subraya unos puntos muy claros:

Uno, qué ya sabemos como detectar el virus. Dos, que más del 80% de los casos son leves. Tres, que la gente se cura. Cuatro, que no afecta a menores de edad. Cinco, que hay muchas investigaciones en marcha que auguran un prototipo de vacuna.

Termino: estoy mirando por la ventana y veo como el sol aparece tímidamente. ¿No ves que nunca falla después de la tormenta...?.

¡Aprovecha que somos “libres”!. Sal a la calle. No tengas miedo. No pretendas tenerlo todo controlado. Toda vida tiene un fondo incierto.

Este virus nos lo recuerda con intensidad. No te olvides de guardar la distancia social y llevar protección para que no lleguen a tu rostro las tres gotitas crimínales. ¡BUENOS DÍAS!