"No pasa nada"

¿Alguna ves has pensado sobre algo de lo que iba a ocurrir y luego no ha sucedido...?

A mi, la última fue ayer. Y no pasó nada de lo que antes me había imaginado...

Estudiando periodismo (año 1973), a veces, pensaba que el examen lo había hecho para suspender y,después, me llevaba la sorpresa y la alegría de aprobar, incluso con buena nota.

Otras veces no queremos ir a algún sitio (viaje, boda, fiesta, Rocio...) y cuando vas te alegras y exclamas, muy contento: ¡Qué bien lo he pasado!.

Estas cosas nos pasa a todos. Pero lo chocante es que a pesar de acumular muchas experiencias de predicciones erróneas, las seguimos repitiendo.

¿Cuáles son las causas?. Los estudios científicos han determinado que el ser humano pierde llegar a tener alrededor de unos sesenta mil pensamientos al día. La mayoría de ellos, negativos. Algunos se repiten y muchos se refieren a cosas del pasado.

¿PIENSA MAL Y ACERTARÁS...?

Lógicamente, los pensamientos están condicionados por lo que nos han enseñado, experiencias vividas, ambiente cultural que nos rodea o el lugar donde hemos crecido y desarrollado...

¿Solución?. Primero, ser consciente de que los pensamientos negativos influyen en nuestro estado emocional, determinan nuestras acciones diarias y nos impiden llevar una vida feliz.

Segundo, pensar que hacemos las predicciones, casi siempre negativas, cuando la experiencia nos demuestra lo contrario.

Conclusión: El pensamiento de cada uno es un mundo. Y, cada caso, siempre tiene una explicación lógica a explorar (fracaso personal, falta de afectos, emoción...).

Está demostrado que es el miedo (más intenso de lo que creemos) lo que justifica que sigamos anticipando lo peor aunque sepamos que la mayoría de las veces no se cumpla la predicción.

La buena noticia es que no tenemos por qué vivir así toda la vida “pensando mal y no acertando”, pues hay formas de utilizar bien nuestra voluntad e inteligencia hasta conseguir transformar los pensamientos negativos en positivos.

¡Empieza hoy!. “BUENOS DÍAS”