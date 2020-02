Lo mismo que a Huelva, en sus orígenes, le llamaron la “Onuba Estuaria, novia del mar”, a la radio la llamé “novia de un adolescente” en un articulo publicado en el ODIEL , en los años 50.

Me despertaba con ella, comía con el transistor en la mesa, y me dormía escuchando a José María García, el periodista que revolucionó en la Radio el estilo del periodismo deportivo.

Hoy, es el Día de la Radio. Y a pesar de ser un “plumilla”, es decir, un periodista dedicado a unir palabras y oraciones escritas, celebro la fiesta como si los BD fueran chorros de voz salidos de mi garganta.

Aprovechando el Día, confieso mi debilidad ante el micrófono. Nunca he sabido el por qué. Pero así ha sido. ¡Y mira que he estado veces delante de un micrófono!.

Siempre me he puesto más nervioso en la radio que ante el objetivo de una cámara de televisión o escribiendo, como ahora, en el teclado de un ordenador, y, antes, en el de la maquina de escribir.

¡Viva la Radio!

El Día de la Radio me trae a la memoria a excelentes profesionales de Huelva en las últimas décadas del siglo XX, como Paco Mora, Plácido Llorden, Eduardo y José Angel Bonachera, Vicente Quiroga, Pepe Canales, José María Roldán, Onofre López, Santiago Cotán, Manolo Guerra, Béiico, Puri Albujar, Rafael Teran, Manolo Peral, Miguel Doña y otros muchos.

En el siglo XX!, la radio se ha subido al tren de la nueva era digital, y va en los vagones de las redes sociales e Internet, compitiendo con la televisión y la prensa escrita en el mercado de la comunicación.

Cuando voy a terminar de escribir mis 40 líneas, pienso que la radio sigue siendo mi “novia”. O sea, continúa formando parte de mi vida: me despierto y me duermo escuchándola.

Quizás no guarde la misma pasión de la adolescencia, pero mi corazón sigue igual de enamorado de las voces, la música y la magia de la radio.

Al fin y al cabo, aunque pasen los años y cambien las tecnologías, la esencia de la vida sigue siendo la misma.

Necesitamos conocer historias y, si es posible, que éstas nos las cuenten a través de la magia del micrófono. ¡VIVA LA RADIO!.

“BUENOS DÍAS”