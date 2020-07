"La moda del verano"

A partir de media noche la mascarilla será obligatoria para proteger la salud de los andaluces. “Puede resultar incomodo llevarla siempre, en espacios abiertos y cerrados, pero os pido un esfuerzo. La prevención de hoy es garantía de futuro...”,

Con este Twitter lo anunciaba ayer él presidente andaluz después de escuchar al comité de expertos.

La verdad es que en casa todos llevamos mascarillas hace tiempo. Pero en la calle hay mucha gente sin ella.

A partir de mañana, quien no la lleve en espacios abiertos o cerrados, corre el riesgo de una multa.

“¿En la playa también?” -me preguntas- Si, habrá que llevarla hasta en la playa. Claro, no la quitaremos al bañarnos.

!¡Qué lio éste de las mascarillas!, ¿no te parece?. Los “expertos” (Simón) dijeron al principio, cuando morían miles de personas diarias, que las mascarillas no servían para nada, llegando a ridiculizar por aprensivos a los que se la ponían.

Luego empezaron a recomendarla tímidamente (conforme había en las farmacias), en determinadas circunstancias (transportes...) y ahora, cuando el virus está debilitado, seis comunidades, entre ellas Andalucia, por prevención a los rebrotes, obligan a la población a llevarla en todas las ocasiones, hasta en la misma playa.

“LOS OJOS NUNCA MIENTEN”

Con las mascarillas, como con otras medidas, hemos sufridos contradicciones de los expertos quienes un día aseguran que el contagio se produce sólo por contacto directo (gotitas de saliva) y el día siguiente piensan que también podría producirse a través del aire...

Bueno, el caso es que dentro de unas horas entrará en vigor el decreto y habrá que llevar mascarilla hasta en la playa.

¡Perico, no te olvides las mascarillas...!. Estoy escuchando a Carmen recordármelo cada vez que nos vayamos a bañar.

En la playa será la moda. Seguro que ya habrá mascarillas haciendo juego de colores con el bañador.

Porque una cosa es pensar en la seguridad frente al Covid y otra no perder el estilo, la elegancia y estética personal.

Quién sabe si este verano las relaciones con los vecinos de la sombrilla no van a ser mejores que nunca.

Afirman los expertos en comunicación: “Que las personas que saben utilizar el lenguaje corporal, y miran a los ojos a su interlocutor son percibidas más positivamente que las que no lo hacen”.

La nueva realidad, hasta la vacuna, es usar mascarillas. Las cuales nos hacen a todos más iguales, frágiles y verdaderos.

Nos tenemos que reconocer (¿quién eres?) por los ojos y los ojos nunca mienten...¡BUENOS DÍAS!