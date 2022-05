Y llegó mayo…

El mes que tanto esperábamos todos los rocieros, ha llegado casi sin darnos cuenta. En una curiosa paradoja, después de tan larga espera, las hojas del calendario van cayendo mucho más rápido de lo que quisiéramos, y parece que los días se nos escapan, sin apenas tiempo de asimilar y prepararnos ante lo que está por venir.

Hasta tal punto es así, que tras haber tenido que estar reservado en casa casi una semana, porque nada más empezar la pascua, pillé el covid, (que además no quiso que nos libráramos ninguno en casa), y tras haberlo superado por fin, gracias a Dios, me doy cuenta la de cosas que han pasado en sólo una semana, y que yo me he perdido.

Se celebró la Asamblea General de Hermandades del Rocío, la Hermandad Matriz inauguró una magnífica exposición de un querido amigo y gran pintor local, Diego Luis Ramírez Triana, presentaron el programa oficial de actos de Romería, las calles de mi pueblo empezaron a engalanarse en honor de nuestra Patrona, etc... vamos, que un poco más, y me lo pierdo todo!

Sin embargo, cuando al fin salí ya recuperado, el pasado viernes pude asistir a un acto bellísimo, como fue una Eucaristía en el Santuario, que la Hermandad Matriz quiso celebrar muy oportunamente, en acción de gracias por todas las actuaciones de mejora y conservación que se han llevado a cabo en estos meses, en la casa de la Virgen. Fue una Misa muy devota y emotiva, que estuvo acompañada por el toque de los tamborileros de la Escuela de nuestra Hermandad, y me emocioné al pensar, que era la primera Misa a la que asistía en el Santuario, desde que se fuera la Virgen, hace casi tres años. Y es que hasta ahora, no tengo memoria, de haber estado nunca tanto tiempo sin participar en una Misa en el Santuario, y me parecía mentira… y di gracias a Dios por estar allí, y porque anticipaba, lo que en muy poco tiempo viviremos. Era 29 de abril, y justo un mes después, casi a la misma hora en que celebrábamos esa Misa, la Virgen estará entrando, de regreso en su Santuario, tras esta prolongada estancia en Almonte.

Y esto sólo para empezar; porque en Almonte no paran de suceder cosas todos los días, y da gusto pasear por las calles, con sus vecinas preparando las flores para la Virgen, y colegios y otros grupos que vienen a ver a la Virgen… pero bien está por ahora, que ya iremos hablando de los demás, en los próximos días. Qué alegría haber vuelto!