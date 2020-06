"El fin de un mundo"

En el Congreso de los Diputados aprueban hoy el decreto de la “Nueva Normalidad”. Frase copiada a los chinos.

Visto lo visto, podíamos llamarle de otra manera. Por ejemplo: “El final de un mundo”. “La sociedad del desconocimiento” “La incertidumbre permanente”. “La común vulnerabilidad”.

Un buen amigo me envió una publicación de Enrique Rojas, inmunológo y psiquiatra, quien nos invita a que advirtamos a familiares y amigos, sigan manteniendo el aislamiento los más que puedan, las medidas de seguridad, el lavado de manos y el uso de mascarillas...

Mientras leía el duro y realista articulo de Rojas, daban en el telediario de las nueva de la noche la crónica de los brotes del virus en España y en distintos países del mundo.

Es la primera pandemia de la historia retransmitida en directo. ¡Para volvernos locos...!. Al escuchar las noticias me parecía que la crisis sanitaria estaba descontrolada, que era el fin del mundo, cuando de lo que se trata es del fin de un mundo, el actual.

Con el Covid termina el mundo de las certezas, el de las personas invulnerable y el de la autosuficiencia (era digital).

“PÁNICO O EUFORIA”

Entramos en otro mundo desconocido, donde hemos de diseñar nuevas formas de protección (mascarillas, distancia...).

En la nueva realidad, se equivocan quienes piensen que, por vivir en la era de las nuevas tecnologías, el mundo será calculable, previsible y obediente a nuestras ordenes.

El mundo, hace cien años, no tenia los medios de comunicación de hoy, y, por ello, nunca fue consciente de los millones de muertos causados por la “gripe española” la peor pandemia del siglo XX.

Un siglo después, nuestro desconocimiento se debe a lo contrario: al exceso de información y ruido, a la amenaza que somos para nosotros mismos, ante el pánico (pesimismo) o la euforia destructiva, por no cumplir las medidas sanitarias, como recuerda el psiquiatra Enrique Rojas.

Hoy, comenzamos a jugar un partido nuevo en nuestras vidas. El de la “Nueva normalidad” Lo más difícil del juego será saber lo que debemos hacer en cada momento ( estrategia y táctica)

Sin olvidarte que médicos, economistas y políticos observan la realidad desde distintas perspectivas, y tratan de proteger cosas diferentes, en ocasiones, difícilmente compatibles: la contención de la pandemia, el crecimiento económico y las razones de oportunidad política.

En definitiva, nos debemos preparar para gestionar las tres características de la sociedad del futuro: el desconocimiento, la incertidumbre y la vulnerabilidad.

Sin perder de vista que esta crisis no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo...¡BUENOS DÍAS!