Se acaba de inaugurar, en la Plaza de las Monjas (Huelva), la 44 Edición de la Feria del Libro más antigua de Andalucia, dedicada, este año, al poeta Pablo Garcia Baena.

Estará llena de actividades culturales. Firmas y encuentros de autores. Talleres y mesas redondas. espectáculos para adultos, jóvenes e infantiles.

La Feria persigue el fomento de la lectura, la promoción de los escritores y empresas editoras.

Pero no son buenos tiempos para la lectura de libros, aunque se editen más que nunca. Lo que puede resultar una paradoja es en realidad uno de los efectos de las nuevas tecnologías.

La era digital ha situado a las librerías y editoras, de libros de papel, ante un futuro incierto, y en una encrucijada difícil.

¿Cómo serán las bibliotecas del futuro?. Depende. ¿De quién depende?. Del lector y del contexto.

En mi biblioteca privada tengo un torrente de libros por leer. Pienso que necesitaría otra vida para leerlos todos. Por lo que podría exclamar, como Juan Ramón: ¡Qué tristeza ésta de morir sin haber visto todos los paisajes,sin haber leído todos los libros!.

“EL AMOR POR LOS LIBROS”

No se porqué, he mirado a los libros agolpados arriba de las estanterías y me he acordado de la frase: “Los políticos son como los libros de una biblioteca: los que están en lugares más altos son los que menos sirven “ Sin embargo, he mirado los libros de las estanterías más altas y todos son muy interesante. El problema, quizás, es que deberían estar más cerca, para poder contar, habitualmente, con ellos.

He repasado las estanterías, leyendo títulos y hojeando libros. En los cinco libros que he escrito sobre Huelva, he visto mi vida entera.

Mi biblioteca tiene un millón de ideas sobre el amor, la familia, la economía, la política, la filosofía, la psicología, la religión, la sociología, la poesía, la historia, la comunicación...

Algunas de los libros acusan el paso de los años, como si fueran humanos, después de tanto manosearlos.

En realidad, un libro de cabecera es como una mujer, o un hombre. No se escoge, se enamora uno de él o de ella. Los libros, también, tienen su orgullo. Cuando se prestan, no vuelven nunca.

La Feria del libro, en Huelva, ha comenzado. Cuando vayas a la Plaza de las Monjas piensa que los libros no existen en si mismo, sólo son puentes hacia la vida, hacia tu vida misma.

Cada uno de nosotros tenemos una vida que tratamos de entender a través de los libros. ¡BUENAS TARDES!