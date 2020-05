"Corazón Sanitario"

Una mujer hospitalizada le pregunta al médico: “¿Mi enfermedad tiene cura...?”. El doctor le contesta: “Sólo el amor lo puede curar”. A lo que ella le replica: “Las enfermeras lo harán...”.

A la paciente no le faltaba razón. Pues las enfermeras y enfermeros son, sin duda alguna, el corazón del servicio sanitario.

Una frase los define muy bien: “Los profesionales de enfermería son ángeles con zapatos cómodos”

Mi madre murió en el Hospital “Juan Ramón Jimenez” y la enfermera que la acompañó, hasta el final, era el ejemplo de la compasión en bata blanca, la empatía que amortiguaba nuestra tristeza.

¡Qué importante es el carácter de una enfermera!. Tanto o más que sus conocimientos.

Por ello, en enfermería no puede trabajar cualquiera. Se requiere fuerza, inteligencia y compasión. O sea, cuidar a los enfermos con pasión, con amor y haciendo el bien.

La atención constante de una buena enfermera o enfermero es tan importante como la mejor operación del ciudadano.

“HE LLORADO MUCHOS DÍAS”

Les dedico el BD a los sanitarios de enfermería porque ayer celebraron su Día Internacional y lo hicieron con la alegría de ver como la situación de la pandemia ha mejorado.

El cambio en el número de contagios, fallecidos y curados ha sido tan importante que él gobierno le ha dado permiso a media España para salir a hacer deporte, a pasear, a comprar en los comercios, a museos, playas, bares y restaurantes, con prudencia y responsabilidad.

Ayer, un enfermero declaraba en la tele: “Cuando salimos del hospital tenemos la sensación de que la gente en la calle ha perdido el miedo, como si el virus se hubiera marchado y ya no hubiera pacientes de coronavirus en hospitales.

Por ello pedimos responsabilidad, pues no nos podemos permitir un rebrote, un segundo pico de la pandemia...”.

Una enfermera amiga de una amiga mía me confesaba: “Pedro, he llorado muchos días. He pasado por momentos de mucho dolor. Sobre todo, cuando el enfermo, al ver que fracasaba en su nivel respiratorio y me daba su numero de teléfono para que llamara a sus eres queridos...”

Los profesionales sanitarios celebraron su Día Internacional desde el recuerdo de los momentos más duros y difíciles de la pandemia y también de la emoción por los gestos de solidaridad hacia ellos de la población española.