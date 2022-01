¡Apoyemos al mundo rural!

Llevaba tiempo queriendo dedicar uno de estos artículos, al mundo rural, a la agricultura, la ganadería, la pesca… a los problemas que tienen los hombres que trabajan la tierra o en el mar; ese mundo rural, al que tan cercano me siento por muchos motivos, por mi origen, por el pueblo en el que vivo, porque encarnan lo mejor de nuestra tierra, y porque con su actividad, su esfuerzo y su trabajo, de los más duros y sacrificados que puedan existir, mantienen un sector vital de nuestra economía y de nuestra sociedad, el sector primario. Y porque siendo sinceros, pocas cosas nos hacen tan felices como comer bien, y es gracias a ellos, que podemos hacerlo.

El pasado fin de semana, una gran representación de este sector, se manifestaba en Madrid, ante la falta de apoyos y las muchas dificultades que vienen soportando agricultores y ganaderos, en los últimos tiempos. Unos días antes, en Jaén, los olivareros defendían sus reivindicaciones y aquí en nuestra provincia, los pueblos del entorno de Doñana, vienen desde hace tiempo reclamando el agua, tan necesaria para sus cultivos.

Pocos colectivos veo que estén tan cargados de justicia en sus reivindicaciones, como todos estos que encarnan el mundo rural. Y yo quiero trasladarles todo mi apoyo y solidaridad. Cuando vienen circunstancias difíciles, crisis económicas, en las que otros sectores productivos se vienen abajo, lo que siempre resiste, venciendo enormes dificultades, es el campo y el trabajo de los agricultores y ganaderos. Por ellos, nunca nos faltará un plato de comida que llevar a la mesa y a nuestros hogares. En estos tiempos de incertidumbre, es en el campo, donde han encontrado trabajo quienes no tenían otra alternativa laboral.

Y ante eso, es este un sector maltratado como pocos, que sufre todo tipo de dificultades, que cuesta hasta entender, como que tengan muchas veces que vender sus productos por precios irrisorios, incluso por debajo de sus costes, cuando luego los compramos los consumidores por precios muy elevados. Algo ocurre en esa cadena de producción, para que algunos intermediarios se lleven casi todo el beneficio, y sean los agricultores, que son los que ponen el trabajo más duro, los que apenas vean recompensado su esfuerzo. En pocos casos como éste, podría estar justificada alguna regulación de los precios en origen, para evitar los abusos que sufren agricultores y ganaderos.

Si a eso añadimos los terribles aumentos de los costes de producción, que han experimentado en los últimos meses, como la subida de la luz y el gasóleo, las subidas del salario mínimo, la falta de agua en muchas zonas, las limitaciones en las cuotas de producción y las progresivas reducciones de las subvenciones que vienen de Europa y de la PAC, etc… y a eso tenemos que añadir, que en un mundo globalizado como el que vivimos, tienen además que competir, en condiciones desiguales o de inferioridad, con productos de otros países, de mucha peor calidad, donde los costes laborales y de producción son muy inferiores a los nuestros. Todo ello hace que la situación esté llegando a extremos insostenibles.

Y encima, tienen que soportar que ministros del Gobierno de España, denigren una y otra vez sus productos y su trabajo, como son las últimas diatribas del ministro de consumo, diciendo en un periódico extranjero, que nuestra carne es de mala calidad, o como ya dijo algunos meses antes, que no debíamos comer carne; ¡ya está bien, hombre, coma usted yerbas verdes si quiere, señor ministro, pero déjenos tranquilos al resto de los españoles, para que comamos los que nos de la real gana! Y si no van a ayudar a este sector, al menos no estorben y no pongan palos en la rueda.

Esperemos que estas justas reivindicaciones del mundo rural, encuentren eco y acogida en las administraciones públicas, y puedan recibir el apoyo que necesitan y merecen. El mío desde luego que lo tienen, con todo mi afecto y solidaridad.