España superó ayer el pico de contagiados, baja la tendencia de fallecidos y sube la cifra de curados. Cifras que suponen un soplo fresco de esperanza en la lucha contra la epidemia.

Ante el colapso en las UCI de seis comunidades autonómicas, el Ministerio de Sanidad se plantea el reparto de pacientes en autonomías, y éstas no se ponen de acuerdo por razones ¿burocráticas...?.

El último decreto del gobierno, dejando en casa a los trabajadores de las empresas no esenciales, ha generado bastante confusión y malestar , por su improvisación y falta de claridad.

Con este gran frenazo, mucha gente empieza a compartir sus miedos por la salud con los económicos.

No en vano, los comercios y las industrias llevan muchos días con las persianas echadas, e ignoran cuando y cómo la levantarán.

Entre las distintas informaciones del telediario sobre la evolución de contagios, curados y muertes, apareció en pantalla el mensaje de un joven, llamado Patri, dirigido a su abuelo fallecido hace cinco días por coronavirus.

La victoria es posible





El texto, publicado en las redes, decía: “Adiós Abuelo: Después de 8 días luchando, como un campeón. Se que luchabas por aguantar y poder despedirte de nosotros.

No te dieron opción de prueba ni de hospital. Ahora, sólo te pido que desde ahí arriba cuides de nosotros. Te quiero. DEP”.

Escribir es llorar, que decía el poeta, y yo lo estoy haciendo al mismo tiempo y te juro que es muy duro.

Pero lo será muchísimo más para las familias de las 7..340 personas fallecidas sólo en el mes de Marzo, y que se han visto obligadas a vivir el dolor sin duelo, ni a poder despedirse con el último beso al ser querido.

Termino con unos versos de mi amigo, Miguel Fuentes, magnífico poeta, que ayer publicaba en Facebook, muy adecuado para el BD:

“De que sirve una vida sin despedirnos /De que te sirve, si al final te vas sin unas manos que te acaricien /Sin unas palabras al oido: ¡Cuánto te he querido!, o, “¡Jamás te olvidaré...!”.

Ya queda menos, amigos. Un día más de cuarentena significa estar más cerca de encontrarnos, otra vez, en la plaza publica y abrazarnos como locos de pasión y de alegría. ¡Hola,hola, hola.... Me alegro de verte...!

No decaigas. Resiste como una guerrera o como un guerrero. Cuando sientas un bajón de ánimo, recuerda que la victoria siempre es posible para quien se niega a rendirse. ¡BUENOS DÍAS!