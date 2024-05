Pilar Miranda: "Este Rocío quiero meterme debajo de la Virgen durante la procesión"

A pesar de llevar innumerables romerías de El Rocío a sus espaldas, la de 2024 va a ser una muy especial para Pilar Miranda, ya que la primera como alcaldesa de Huelva. "Lo voy a vivir de otra manera, pero también con mucha ilusión", destaca Miranda.

La primera edil del Ayuntamiento de Huelva tiene un cariño especial a El Camino, aunque si tiene que elegir un momento de la romería ese es la procesión de la Virgen por la aldea el Lunes de Pentecostes. "Sobre todo me quedo con ese momento. Además, este año me quiero meter debajo de la Virgen, aunque se que es difícil".

Miranda destaca que, aunque ilusionada, afronta El Rocío 2024 con un plus de "resposanbilidad". Al ser preguntada sobre la salida de las hermandades de Emigrantes y Huelva, la alcaldesa lo deja claro: "no he intentado convencer a nadie. Nos hemos puesto a su disposición y se han realizado pruebas. La decisión ha sido de cada una de las hermandades".

Cabe recordar que tras las obras realizadas en el centro de la ciudad el nuevo pavimento generaba dudas para el paso de las comitivas de caballos y carretas. Por este motivo, ambas hermandades convocaron cabildos extraordinarios que terminaron con la negativa de la Hermandad de Huelva a pasar por el centro y el visto bueno de Emigrantes para tal recorrido.

Escucha aquí la entrevista completa a Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva