Tropi “ somos una piña, un grupo muy sano, que nos llevamos todos muy bien y esa es nuestra fortaleza”

El Recre sigue preparando su cita del domingo ante el Talavera y lo hace aprendiendo de los errores cometidos en el último partido de liga decía Tropi en Cope Huelva “de todos hay que sacar aprendizaje y en Melilla también , hemos tomado nota, conceder lo menos posible al rival y aprender”

Quedan seis jornadas para la finalización del campeonato y la regularidad que ha demostrado el equipo sumando dieciséis jornadas consecutivas sin perder son la clave del éxito señalaba el mediocentro del Recre “ esta racha que llevamos es de ser constante y seguir pensando en el objetivo , en el partido a partido , que es la única forma de continuar de esta manera y arriba”

La plantilla sigue sin querer ir más allá del próximo compromiso y la meta está en ganar al Talavera señalaba el jugador “ si ganamos este partido tendremos más posibilidades de subir un puesto y si no, lo volveremos a intentar la próxima semana, porque si te pones a pensar en el futuro acabas despistado y no te centras en lo que tienes que estar y acabas perdiendo puntos, la única manera es centrarnos en partido a partido y cuando llegue el final seguro que todo habrá ido bien y estaremos orgullosos, se va a pelear por lo máximo, pero la única forma de conseguirlo es pensar en el Talavera y no obsesionarse con más “



Tampoco se preocupa Tropi por las críticas que en las últimas semanas está recibiendo el equipo por el juego “ estamos tranquilo, llevamos 16 jornadas sin perder, estamos con confianza máxima y no hay que volverse ahora loco ni ser pesimista, hay que seguir de la misma forma y tener toda la confianza del mundo, las críticas hay que tomársela para buen propio y no para perjudicar”



Con respecto a la responsabilidad y al peso que pueda tener jugar el equipo jugando en casa el centrocampista del Recre también daba su opinión y mandaba mensaje “ Cuando vemos el estadio lleno, para nosotros en un tremendo orgullo, sentimos un apoyo muy grande y puedo asegurar que estamos deseando que llegue el domingo, ver el campo lo más lleno posible, son momentos que sirve para salir beneficiado ante el rival”

En cuanto a la posible llegada de la derrota señalaba “ el equipo está preparado para cualquier cosa, lo hemos hablado entre nosotros, se puede terminar el campeonato y el play off sin ninguna, llevamos 16 jornadas semanas sin perder y porqué no, seis más. Si tiene que llegar una derrota, llegará, y el equipo se levantará sin ningún problema, no tenemos miedo a eso”