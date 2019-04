Triunfo de Krypteia por un punto, 87-86, a Andújar

Da igual que llueva, que nieve, que truene. No importa que el equipo ya no tenga opciones para el ascenso. No hay excusas para dejar de asistir al espectáculo del baloncesto. No hay excusas para dejar de demostrar una semana más que Huelva quiere baloncesto. ¡Y tanto que quiere! 2000 personas se dieron cita en el Andrés Estrada en la lluviosa mañana de domingo. Dos equipos, el Krypteia Capital Huelva y el CB Andújar, que sin opciones de ascenso, dieron un recital de profesionalidad y buscaron la victoria hasta el final.

Los onubenses arrancaron faltos de intensidad defensiva y el CB Andújar supo castigar con el acierto de Daniel Muñoz (quien terminaría el partido con un 5/8 en triples). Los jiennenses veían aro con facilidad y se llevaron una ventaja de 6 puntos al término del primer cuarto (21-27). En el segundo periodo el marcador volvía a igualarse. Los hombres de Gabriel Carrasco empezaban a mostrar su característica solidez en defensa y equilibrio en el juego. Jose Pizarro y Jesús Hernández volvían a la pista tras sus lesiones e inyectaron la agresividad que el equipo echaba de menos atrás. Pablo Martínez, Ful Casanova, Juan Toledo y, cómo no, BJ Gladden comenzaron a aportar en el apartado ofensivo. 48-49 al descanso.

Tras un tercer cuarto igualadísimo (19-19), quedaba todo por decidir en los últimos diez minutos. Gladden (24 puntos y 9 rebotes) y Pablo Martínez (20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 29 de valoración) lideraban a un Krypteia Capital Huelva que quería reencontrarse con la victoria. El Andrés Estrada apretó y los onubenses tenían una ventaja de 6 puntos a falta de 01:34 para el final. El CB Andújar, equipo combativo donde los haya, no se iba del partido gracias a los expertos y talentosos Berni Castillo (21 puntos) y David Suka (21 puntos). El final fue de infarto: el Krypteia Capital Huelva ganaba por un punto, y el CB Andújar atacaba con 6 segundos. Berni Castillo falló y la victoria se quedó en casa. 87-86. ¡Huelva quiere baloncesto!

KRYPTEIA CAPITAL HUELVA, 87 (21, 27, 19 y 20): Pablo Martínez (20), Skyler Burgess (7), BJ Gladden (24), Sebas Domínguez (0), Fulgencio Casanova (17) -cinco inicial- Pablo Hitos (3), Jose Antonio Pizarro (3), Fructuoso Guerrero (0), Jesús Hernández (0), Youssouph Kassé (0), Juan Toledo (13).

CB ANDÚJAR, 86 (27, 22, 19 y 18): Vukcevic Milo (13), David Suka (21), Daniel Muñóz (21), Jose Martínez (4), Bernardo Castillo (21) -cinco inicial-; Miguel Ángel García (3), José Manuel García (3), Pedro Valenzuela (0), Altess Djemboumb (0)