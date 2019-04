Toledo. “ mantener la categoría es muy importante para el club y para Huelva”

El Sporting Puerto de Huelva recibe el domingo al Atco de Madrid a las 12 horas en los campos federativos de la Orden. Un partido que califica el técnico Antonio Toledo “ no como una final pero si bastante importante y trascendente debido a la igualdad que hay en la zona baja de la clasificación”

El conjunto colchonero llega a Huelva como líder de la LIGA IBERDROLA con 72 puntos , y a tres del segundo clasificado, el FC. Barcelona, de ahí que el momento no sea el más idóneo para afrontar el partido reconocía Toledo “ no es el rival idóneo para conseguir la victoria, pero no podemos renunciar a ella en ningún momento”

Con respecto a la cita el entrenador del Sporting espera “ un partido interesante y atractivo” y es que su rival se juega mucho “ tiene la lucha con el Barcelona por el título de liga y no se puede permitir un tropiezo, pero para nosotros también es un partido de vital importancia y espero que el equipo esté al nivel que todos esperamos y pueda dar la sorpresa”

Finalmente hacia llamamiento a la afición “ este año el campo de la Orden no está siendo nuestro talismán como en temporadas anteriores , nos hemos dejado muchísimos puntos como local pero, ahora, en estos dos partidos de casa ( Atco de Madrid y Real Sociedad) los aficionados tienen que dar su último esfuerzo y apoyar para tratar de mantener la categoría que es muy importante para el club y Huelva”